Антон Цветков: «Нельзя допустить, чтобы фашизм снова маршировал по планете»

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Сопредседатель оргкомитета Форума, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», председатель Общественного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков заявил о необходимости недопущения неофашизма в мире.
«На Форуме выступили представители органов власти, экспертного и научного сообществ, историки, общественные деятели из России и других стран. Но самыми почётными участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда. К сожалению, современный неофашизм не дремлет, и сегодня голос каждого из них становится особенно важным. Это напоминание нам о том, почему нельзя допустить, чтобы сегодня фашизм снова маршировал по планете», — приводит Общественная Служба Новостей слова Цветкова.
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