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Антон Цветков: «Нельзя допустить, чтобы фашизм снова маршировал по планете»

13 сентября 2023, 19:43
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сопредседатель оргкомитета Форума, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», председатель Общественного совета Общероссийской организации «Офицеры России» Антон Цветков заявил о необходимости недопущения неофашизма в мире.

В ходе состоявшегося в Москве 9-ого Международного антифашистского форума Цветков подчеркнул важность исторической памяти.

«На Форуме выступили представители органов власти, экспертного и научного сообществ, историки, общественные деятели из России и других стран. Но самыми почётными участниками мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны, бывшие малолетние узники фашизма, жители блокадного Ленинграда. К сожалению, современный неофашизм не дремлет, и сегодня голос каждого из них становится особенно важным. Это напоминание нам о том, почему нельзя допустить, чтобы сегодня фашизм снова маршировал по планете», — приводит Общественная Служба Новостей слова Цветкова.

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#форум
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#история
#культура
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Стартовал конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка
13 сентября 2023, 19:13

Фото: istockphoto.com/shironosov

В Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге открылся конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Отмечается, что в этом году конгресс охватит 13 направлений популяризации русского языкового наследия в мире.

Президент МАПРЯЛ и Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, председатель наблюдательного совета фонда «Русский мир» Владимир Толстой раскрыл, сколько выступлений и участников планируется на конгрессе.

«В последний раз мы встречались четыре года назад в Астане, и сегодня гостеприимный Санкт-Петербург принимает действительно очень представительный конгресс. Более 400 выступлений пройдет за эти несколько дней. Почти 600 участников», – приводит «Петербургский дневник» слова Толстого.

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#россия
#петербург
#мероприятия
#русский язык
#культура
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Вышел трейлер фильма «Бременских музыкантов» с Жизневским, Хабенским и Буруновым
13 сентября 2023, 17:54

Фото: istock / varunyu suriyachan

Российская кинокомпания «Central Partnership» опубликовала первый трейлер ремейка любимой многими поколениями сказки «Бременские музыканты». По сюжету Трубадур и его друзья Пес, Кошка, Осел и Петух объединяются, чтобы рассмешить дочь Короля. Режиссёром фильма стал Алексей Нужный. Публике он известен по фильмам «Я худею» и «Громкая связь».
Актеров подобрали популярных, среди них Сергей Бурунов, который сыграет короля, роль сыщика исполнит Константин Хабенский, осла сыграет Дмитрий Дюжев, Пса — Роман Курицын, Петуха — Аскар Нигамедзянов. Среди женских ролей также представлены популярные актрисы: принцессу сыграла Валентина Ляпина, атамашней стала Мария Аронова, а кошкой — Ирина Горбачёва.

Информация о новой картине «Бременских музыкантов» от Алексея Нужного появилась летом 2022 года, съемки начались спустя год.

Новые «Бременские музыканты» выйдет в кинотеатрах 1 января 2024 года. 

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В Подольске пройдёт концерт музыкальной группы «НАШИ»

Ансамбль «Раздолье» из Каширы стал победителем конкурса казачьей культуры

В Московской области с начала года проводят съёмки более 80 кинопроектов

#съёмки
#информация
#кино
#фильм
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В Подольске пройдёт концерт музыкальной группы «НАШИ»
13 сентября 2023, 17:07

Фото: пресс-служба администрации городского округа Подольск

16 сентября в 19:00 в ДК «Октябрь» в Подольске при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области состоится концерт группы «НАШИ» в рамках тура «Своих не бросаем».
Лидером музыкальной группы «НАШИ» является член Центрального штаба Общероссийского народного фронта и ведущий Первого канала Руслан Осташко.

В рамках тура «Своих не бросаем» группа ​выступит в 24 городах страны. Тур проводится для подчеркивания важности ежедневного подвига военнослужащих, отдающих свой долг в зоне специальной военной операции, а также подчеркнуть роль России в защите прав и интересов соотечественников на Донбассе и на освобожденных территориях.

​Посетить концерт можно будет абсолютно бесплатно. После мероприятия состоится открытая беседа с солистом группы Русланом Остаток. 

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На конкурсе в Долгопрудном выступили лучшие казачьи коллективы России.

Ансамбль «Раздолье» из Каширы стал победителем конкурса казачьей культуры.
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#страны
#мероприятия
#подольск
#сво
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На конкурсе в Долгопрудном выступили лучшие казачьи коллективы России
13 сентября 2023, 16:58

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В ДК «Вперёд» в Долгопрудном состоялся финальный отборочный тур Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Жюри определило лучшие творческие казачьи коллективы страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Конкурс проводится по решению Совет при президенте России по делам казачества и при поддержке Минкультуры страны. В нём приняли участие несколько тысяч человек.
«Мы привезли в Долгопрудный уникальное мероприятие – фестиваль «Казачий круг», в котором по всей стране приняли участие более 10 тыс человек. Прослушивания проходили по всей России, в 12 войсковых казачьих округах. Это финальная точка конкурса», – рассказал один из организаторов, доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Гатауллин.
Казачья культура становится популярной. Согласно официальной статистике, за последние пять лет количество творческих казачьих коллективов увеличилось в три раза.
«В основе этой культуры лежит воспитание воина-защитника Отечества, мужество и верность Родине. Недаром Лев Толстой сказал, что вся история России сделана казаками», – отметил председатель жюри, войсковой старшина, советник войскового атамана войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Дмитрий Иванов
Право открыть фестиваль было предоставлено ансамблю народной песни из Долгопрудного «Багрянец». С номерами выступили порядка 20 коллективов – хореографические и вокальные, профессиональные и любительские.  

По итогам финального отбора ансамбль «Багрянец» стал Лауреатом фестиваля II степени, а детский фольклорный коллектив ДТШ «Семья» «Жили-были» награждён дипломом лауреата III степени.  

Гала-концерт победителей Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» состоится в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

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#искусство
#подмосковье
#московская область
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Ансамбль «Раздолье» из Каширы стал победителем конкурса казачьей культуры
13 сентября 2023, 14:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Масштабный IV открытый фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казаки во славу родного края» прошел на набережной озера Сенеж в Солнечногорске, победителем которого стал ансамбль из городского округа Кашира.
Ансамбль казачьей песни «Раздолье», созданный в 2016 году, активно участвует в культурной жизни муниципалитета. Ансамбль под руководством Оксаны Пташник неоднократно становился Лауреатом областных и международных конкурсов.

Фестиваль проводится «Центральным казачьим войском» совместно с Сергиево-Посадской епархией при поддержке региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» и администрации округа.

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#женщина
#кашира
#общество
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В Кашире назвали имена победителей фотоконкурса
13 сентября 2023, 12:48

Фото: администрация г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее торжественно закрыли фотовыставку «Кашира в объективе» и подвели итоги зрительского голосования за представленные фотоработы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Всего на выставке было представлено 50 фоторабот 13 авторов. Каждый посетитель мог отдать свой голос за пять фотографий.  

Гран-при получила работа «Под надзором» Светланы Карнаух, набравшая 43 голоса. Наградой для Светланы стал сертификат на проведение персональной фотовыставки в Каширском краеведческом музее в будущем году. 
Диплом I степени завоевало фото «Гармония. Почти зазеркалье» Елены Алексеенко (41 голос).
Диплом II степени достался работе «Колокола Никитского храма», представленная Паломнической службой Святого Николая Никитского женского монастыря (39 голосов). 
Диплом III степени получила фотография «Серебристые облака над Каширой» Анны Крепких (38 голосов). 

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#подмосковье
#московская область
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В городском парке Серебряных Прудов проведут спортивные мероприятия для жителей
13 сентября 2023, 12:31

Фото: istockphoto / Halfpoint

Стало известно расписание мероприятий, которые пройдут в парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды.
В период с 13 по 16 сентября в парке «Серебряный» пройдут спортивные мероприятиях, которые могут посетить все желающие жители Подмосковья.

День и время проведения мероприятий можно увидеть на карточке.



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#спорт
#спорт подмосковья
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В Московской области с начала года проводят съёмки более 80 кинопроектов
13 сентября 2023, 12:02

Фото: Минкульт МО

Кинокомиссия Московской области с начала помогла создателям 84 проектов в согласовании съёмок в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
В Московской области снимают картины по заказам ведущих российских телеканалов, онлайн-кинотеатров, создают учебные фильмы и дипломные работы.
 
Сейчас в Богородском городском округе идут съёмки пятого сезона сериала «Трудные подростки». По сюжету знаменитый футболист, отсидевший в тюрьме за дебош в кафе, от безысходности соглашается подготовить воспитанников Центра трудных подростков к Олимпиаде. 
 
«Дорога» – короткометражный драматический триллер, съёмки которого начнутся в конце сентября в Лосино-Петровском городском округе. Это фильм о девушке, вынужденной спасаться в заброшенных гаражах от преследующего её незнакомца.
 
Завершились съёмки многосерийного художественного телевизионного фильма «Чек на любовь». Главный герой попадает под следствие по надуманному обвинению и отправляется отбывать срок. Вернувшись из тюрьмы, он узнаёт, что его дочь поместили в детдом. Для производства были выбраны локации в городских округах Щёлково, Королёв, Балашиха и Лобня.
 

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#съёмки
#подмосковье
#московская область
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В Москве начался Международный антифашистский форум-2023
12 сентября 2023, 19:07

Фото: istockphoto.com/sompong_tom

Сегодня, 12 сентября, в столице стартовал Международный антифашистский форум-2023.
Как отметил председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, члена-корреспондента РАН, профессор Николай Махутов в ходе мероприятия уже в первый день участники приняли ряд важных предварительных решений.

Так, одной из важных тем форума была недопустимость фальсификации и искажений истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, а также умаления роли народов СССР в разгроме фашизма.

«В первую очередь, направить резолюцию Форума в Организацию Объединенных наций, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, ОДКБ, а также в посольства зарубежных государств в Российской Федерации», — приводит Общественная Служба Новостей слова Махутова.

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