Арт-выходной «Праздник Изразца» пройдет в Зарайском кремле

В субботу, 12 августа, в музее-заповеднике «Зарайский кремль» состоится арт-выходной «Праздник Изразца»

«Праздник Изразца» — это масштабный праздник, ставший уже традиционным. В рамках праздника объединяются современные художники и неравнодушные к искусству и творчеству люди, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей и участников арт-выходного организаторы подготовили большую программу, состоящую из тематических мастер-классов по лепке из глины, изготовлению и росписи изразцов, созданию мозаики из стекла и украшений.









На празднике посетители смогут посмотреть на выставку современной авторской керамики, стекла и дерева на траве, а также побывать на показе авторских костюмов.

В конце мероприятия пройдет концерт под открытым небом, организованный музыкальным проектом Ethnote.

Мероприятие можно посетить бесплатно, вход свободный.

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