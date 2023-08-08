Арт-выходной «Праздник Изразца» пройдет в Зарайском кремле

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Праздник Изразца» — это масштабный праздник, ставший уже традиционным. В рамках праздника объединяются современные художники и неравнодушные к искусству и творчеству люди, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей и участников арт-выходного организаторы подготовили большую программу, состоящую из тематических мастер-классов по лепке из глины, изготовлению и росписи изразцов, созданию мозаики из стекла и украшений.
На празднике посетители смогут посмотреть на выставку современной авторской керамики, стекла и дерева на траве, а также побывать на показе авторских костюмов.
В конце мероприятия пройдет концерт под открытым небом, организованный музыкальным проектом Ethnote.
Мероприятие можно посетить бесплатно, вход свободный.
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