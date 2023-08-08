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Арт-выходной «Праздник Изразца» пройдет в Зарайском кремле

08 августа 2023, 17:13

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 12 августа, в музее-заповеднике «Зарайский кремль» состоится арт-выходной «Праздник Изразца»

«Праздник Изразца» — это масштабный праздник, ставший уже традиционным. В рамках праздника объединяются современные художники и неравнодушные к искусству и творчеству люди, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей и участников арт-выходного организаторы подготовили большую программу, состоящую из тематических мастер-классов по лепке из глины, изготовлению и росписи изразцов, созданию мозаики из стекла и украшений.



На празднике посетители смогут посмотреть на выставку современной авторской керамики, стекла и дерева на траве, а также побывать на показе авторских костюмов.

В конце мероприятия пройдет концерт под открытым небом, организованный музыкальным проектом Ethnote.

Мероприятие можно посетить бесплатно, вход свободный.

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Во вторник, 8 августа, в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск пройдет программа «Империя ремесел».

С 11 по 12 августа на Боровском кургане в Раменском городском округе начнется музыкальный фестиваль «Засветись».
#выставка
#праздник
#зарайский кремль
#вокал
#мир
#площадки
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В Петербурге пройдёт выставка современного вооружения на корабле «Иван Грен»
08 августа 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Санкт-Петербурге представят выставку современного вооружения на борту большого противолодочного корабля «Иван Грен», который прибудет в акваторию Невы 12 августа.
«На борту корабля будет показана выставка современного вооружения, а также военные трофеи. Расскажут про военно-морской флот России и его славную историю, достижения современности. Планируется, что потом корабль пройдет до Калининграда и посетит порты Мурманской области», – рассказали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе ВМФ.

Сообщается, что корабль будет стоять на одной из центральных набережных и пробудет в Петербурге до 16 августа, после чего посетит порты других городов.

Вход на выставку будет свободным.

Десантный корабль «Иван Грен» в рамках акции «Сила в правде», которая стартовала 22 августа, совершит поход по Северному морскому пути, посетит города и посёлки Крайнего Севера и российской Арктики.

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В Воскресенске состоится программа «Империя ремесел»

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#выставка
#корабль
#вмф
#вооружения
#санкт-петербург
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В Воскресенске состоится программа «Империя ремесел»
07 августа 2023, 17:46

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Во вторник, 8 августа, в парке усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск пройдет программа «Империя ремесел».

Посетители мероприятия смогут посетить мастер-классы по изготовлению магнитов, значков, бижутерии, росписи по гипсу, составлению цветочного букета из мыла и другие, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках события для гостей подготовлена концертная программа.

Начало мероприятия в 14:00, вход свободный для всех желающих.

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В Раменском стартует фестиваль «Засветись»
07 августа 2023, 11:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

С 11 по 12 августа на Боровском кургане в Раменском городском округе начнется музыкальный фестиваль «Засветись».

В рамках мероприятия для гостей подготовили шоу светомузыки, выступления музыкантов, розыгрыши призов, перфомансы и спортивные состязания, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ходе фестиваля проведут также ярмарку живых ремесел, на которой гости смогут приобрести товары ручной работы.

На фестиваль вход свободный. Поподробнее о мероприятии можно узнать на главном туристическом портале Подмосковья.

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#раменское
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Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд
07 августа 2023, 01:49

Фото: IStock/batuhan toker

Кинолента «Баба Яга спасает мир» с участием Людмилы Артемьевой в главной роли стала лидером кассовых сборов в России и СНГ, заработав 97,2 миллиона рублей на прошлых выходных, сообщает kinobusiness.com.
На втором месте в прокатном рейтинге СНГ расположилась картина «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стейтемом, принесшая 50,5 миллиона рублей. Третье место заняла отечественная комедия «За Палыча!», с кассовыми сборами в размере более 45 миллионов рублей за уикенд.

Фильм «Барби», где главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг, оказался на четвертой позиции с суммой в 42 миллиона рублей в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии. Замыкает пятерку лидеров историческая лента «Жанна Дюбарри» со сборами 39,8 миллиона рублей.

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#лгбт
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В Китае откроется центр по продвижению российской культуры
04 августа 2023, 19:52

Фото: iStock/klenger

Россия и Китай откроют совместный центр продвижения российской культуры, искусства и спорта в КНР. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Ксения Александрова.
В настоящий момент этот центр находится на стадии создания.

В рамках проекта будут реализованы три агентства: по организации шоу, выставок, театральных постановок; по продвижению российских артистов и блогеров; по подбору тренеров и преподавателей. В настоящее время наиболее востребованы в Китае преподаватели актёрского мастерства, балета, фигурного катания и бокса.

В РАССП отметили, что проект поддерживается Министерством культуры и туризма КНР. Кроме того, в рамках этой программы уже прошло выступление ледового шоу Евгения Плющенко. В ближайшем будущем планируется показать китайским коллегам шоу Татьяны Навки и работы российских художников.

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#китай
#россия
#культура
#сотрудничество
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Химкинский МГИК будет сотрудничать с Институтом РАН
03 августа 2023, 19:27

Фото: администрация г. о. Химки

Московский государственный институт культуры и Институт научной информации по общественным наукам РАН подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Институты договорились о совместной деятельности в науке, подготовки кадров и расширения академических связей. Рабочую встречу провели в День открытия Фундаментальной библиотеки ИНИОН.    Стороны будут вместе организовывать и проводить научные и культурные мероприятия, практику для студентов и стажировки для потенциальных работников Фундаментальной библиотеки и научных подразделений ИНИОН РАН. 
 
Участники встречи также посетили музей, новое здание института и читальные залы.

 Ранее делегация МГИК приняла участие в первом в истории Форуме библиотек новых субъектов России. Там было подписано соглашение о сотрудничестве с Донской государственной публичной библиотекой. 
 
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#химки
#культура
#соглашение
#подмосковье
#московская область
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Спектакль Безрукова вошёл в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
03 августа 2023, 18:58

Фото: Минкульт МО

Премьерный спектакль Московского Губернского театра «Женитьба. Почти по Гоголю» в постановке худрука Сергея Безрукова попал в лонг-лист зрительской премии «Звезда Театрала 2023». Он поборется за награду в номинации «Лучший спектакль. Малая форма», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Сюжет схож с классическим текстом, но в нашей истории внук пытается женить своего дедушку. Это комедия положений, в которой есть место и гротеску, и фарсу, и буффонаде. Спектакль о том, что дороже всего – душевная теплота, искренность и любовь», – рассказал Безруков.
Свой голос за включение спектакля в шорт-лист можно до 31 августа отдать на сайте премии. https://teatral-online.ru/star/longlist/
 
«Звезда Театрала» – единственная российская театральная награда, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания. 

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#московский губернский театр
#сергей безруков
#спектакль
#московская область
#подмосковье
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В Петербурге осенью состоится концерт SHAMAN
03 августа 2023, 18:54

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Певец SHAMAN вы ступит с сольным концертов на площадке «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге 9 сентября.
На этой площадке для 60 тысяч зрителей певец выступит впервые.

«Все творческие силы моей команды сейчас направлены на подготовку такого масштабного представления. Мы хотим, чтобы оно запомнилось надолго. Это будет самый настоящий, крутой рок-концерт. Дадим жáру, Питер!» — приводит «Петербургский дневник» слова исполнителя.

А до этого, в конце июля состоялся фестиваль «Рандеву» певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, который не посетил советский и латвийский композитор Раймонд Паулс.

«Я в последние годы у неё на фестивале не был. Это всё не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу», — объяснил в беседе с «Абзацем» Паулс.

Он добавил, что работает с музыкой другой направленности.

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На гастрономическом фестивале в Истре презентуют козий сыр Олега Сироты
03 августа 2023, 17:04

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

На гастрономическом фестивале в Истре, который пройдёт с 4 по 6 августа, соберутся фермеры и ремесленники из 49 российских регионов.

На гастрономическом фестивале в Истре презентуют новинку сыроварни Олега Сироты — козий сыр, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Первая партия насчитала 350 голов сыра. Их можно будет продегустировать и приобрести на фестивале.

Специалисты испробовали множество различных вариантов заквасок, комбинаций температур варки и созревания для достижения наилучшего вкуса сыра. 

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На ягодном фестивале в усадьбе Фряново пройдёт конкурс клубничного варенья.

Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартует 12 августа.
#сырный фестиваль
#сироты
#продукты
#гастрономия
#истра
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Подмосковье ищет медработников