Ассоциация союзов писателей и издателей России объявила конкурсный отбор

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy
Резидентами станут победители конкурсного отбора от 18 лет и старше, по 6 писателей в каждом из заездов.
Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» посетили около 1,5 тысячи человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогли поучаствовать в конкурсе «Вар-вареньевых шляп», кулинарных мастер-классах «Сладкие истории», посетить выставку душевных подарков ручной работы «Школа ремесел», традиционный «Парад бабушек», концерт, продегустировать множество видов варенья и другое.
Ведомство сообщает, что 50 бабушек приняли участие в традиционном параде бабушек.Читайте также:
Фото: istockphoto.com/Екатерина Чеснокова
«В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, всё усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — приводит Газета.ру слова участника группы «ЯМОРЕ» Михаила Лисова.
Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 105,8 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 66,7 тысяч жителей и гостей региона. Третью строчку занимает парк «Сестрорецкий», находящийся в Клину — 61,7 тысяч человек.
Ведомство сообщает, что развлекательные мероприятия проводятся во многих парках региона, а также для гостей работаю фуд-корты и точки проката спортивного инвентаря.
«Посещаемость наших парков растет год от года. Так, например, за последние пять лет посещаемость парков и лесопарков Московской области увеличилась в 7 раз. Мы делаем все, чтобы отдыхать в парках стало комфортней в любое время года и при любой погоде и это дает результаты», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
Фото: пресс-служба Сергея Колунова
«Жители Клина просили восстановить усадьбу Демьяново. Мы их услышали и сделаем для этого всё возможное! Многие клинчане хотят, чтобы памятник истории Демьяново привели в порядок. Безусловно, столь уникальные объекты культурного наследия необходимо восстанавливать. Совместно с администрацией Клинского городского округа мы приложим все усилия, чтобы найти инвестора, готового дать усадьбе вторую жизнь», – сказал Колунов.Усадьба XVIII века расположена в селе Демьяново. В разные годы её владельцами были стольник Михайлов, генерал Наумов, род Полторацких и юрист Танеев – брат известного композитора, ученика Чайковского. После революции 1917 года имение с территорией в 6 га пришло в упадок. Функционирует лишь расположенная на территории усадьбы Успенская церковь.
Фото: Сергей Хакимов
«Стабильность – признак мастерства, как говорят. Максим Исаакович (Дунаевский), спасибо вам, вы 6 лет руководите фестивалем и 6 лет привлекаете самых одарённых музыкантов. Хочу сказать слова благодарности Владимиру Георгиевичу (Урину) и всему вашему коллективу за этот большой музыкальный праздник и внимание к нашему Подмосковью. Спасибо вам, дорогие зрители – сегодня полный зал, а это самое главное», – сказал Андрей Воробьёв.
«Мы с большим удовольствием приняли приглашение участвовать в фестивале «Лето. Музыка. Музей». Вообще, это прекрасная идея – фестиваль на открытом воздухе. Сегодня замечательный вечер и, надеюсь, такой же будет завтра. Мы привезли сюда произведения Сергея Васильевича Рахманинова, которые, как мне кажется, очень соответствует духу времени и этому потрясающему месту – одноактная опера «Алеко» и симфоническая поэма «Колокола», – рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
"Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом", – написала Занко.
"Живёт писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги", – заключила Зенко.
Фото: istockphoto / Marek Trawczynski
Министерство культуры и туризма Московской области сообщает, что фестиваль рыбной ловли «Золотая рыбка» проходит уже в третий раз.
В рамках фестиваля рыбаки смогут показать свое мастерство рыбной ловли или усовершенствовать имеющиеся умения, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Для гостей фестиваля подготовили концертную программу, мастер-классы, а также всех желающих гостей будут угощать ухой.
Участие в фестивале бесплатное. Подробности можно узнать по ссылке.
Читайте также:Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» пройдет 8 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
«Я бы назвала возвращение «Букиных» настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя 10 лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои», — сказала в беседе с NEWS.ru Сагалова.
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