«Барби» выйдет в прокат в российских кинотеатрах с 14 сентября

Фото: istock / batuhan toker
Долгожданный розовый фильм «Барби» наконец-то выходит в кинотеатрах. Премьера в России состоится сегодня, 14 сентября. Информацию сообщила студия перевода и дубляжа Red Head Sound в своей группе «ВКонтакте».
Марго Робби получит официальный голос, дублированный актрисой Татьяной Шитовой. Напомним, что Татьяна озвучивала голосового помощника Алису. Райана Гослинга озвучит Михаил Тихонов.
Показ фильма пройдет в более 120 городах России.
Мировая премьера комедии состоялась 21 июля. За первые 3 недели выхода картина заработала более 1 млрд. долларов. Продюсеры уже начали работу над второй частью после такого успеха в кинопрокате.
По сюжету фильма Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его стандартам красоты. Тогда она отправляется в реальный мир в попытках начать новую жизнь, но сталкивается с внутренними конфликтами и понимает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.
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Показ фильма пройдет в более 120 городах России.
По сюжету фильма Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его стандартам красоты. Тогда она отправляется в реальный мир в попытках начать новую жизнь, но сталкивается с внутренними конфликтами и понимает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.
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Алина Юрчак