Башмет: «Ночь Чайковского» в Клину соберёт лучших молодых музыкантов мира

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«Уже во второй раз состоится большой гала-концерт в усадьбе Демьяново, и я очень рад, что в этом году публика услышит на концерте замечательных солистов, лауреатов недавно завершившегося конкурса Петра Ильича Чайковского. Горжусь тем, что наш концерт соберёт лучших молодых музыкантов из разных стран мира», – сказал Башмет.
Прозвучат известные во всем мире произведения Чайковского – скрипичный и Первый фортепианный концерты, арии из опер «Иоланта» и «Пиковая дама». Зрителям также представят уникальные световое и визуальное шоу.
Начало – в 20 часов. Вход свободный.
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