Басков награждён Орденом почёта

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«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — отмечено в документе на официальном портале правовой информации.
Ранее Владимир Путин наградил артиста Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ опубликован на официальном портале. Аналогичную награду получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова. Артисты отмечены за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
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