Биатлониста-чемпиона Анева ввели в кому после выстрела в живот

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Болгарский биатлонист-чемпион Красимир Анев находится в медикаментозной коме после выстрела в живот.
Об этом пишет Dir.bg. 1 ноября спортсмена обнаружили с огнестрельным ранением рядом с дамбой в районе города Кюстендил. Сейчас Анев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция сообщает, что биатлонист сам выстрелил себе в живот.
36-летний Красимир Анев является чемпионом Европы 2019 года в индивидуальной гонке. Он обладатель четырех серебряных и четырех бронзовых медалей европейского первенства.
Спортсмен два раза становился третьим на чемпионате мира по летнему биатлону. По завершении сезона-2019/2020 принял решение завершить карьеру.
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36-летний Красимир Анев является чемпионом Европы 2019 года в индивидуальной гонке. Он обладатель четырех серебряных и четырех бронзовых медалей европейского первенства.
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Мария Фирсова