Библиотеки Подмосковья на Дне открытых дверей проведут более 2 тысяч мероприятий

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
День открытых дверей будет проходить в творческой атмосфере, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Жители и гости Подмосковья смогут осуществить запись в кружки и объединения, ознакомиться с книжными новинками, посетить мастер-классы, концерты, литературные встречи, принять участие в квестах, викторинах, турнирах по шахматам и настольными играм.
Кроме того, для посетителей проведут показы фильмов и мультфильмов о космосе, проведут чтения произведений писателей-фантастов, а также все желающие смогут изготовить модели космических кораблей.
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