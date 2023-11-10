Бывшего главу иркутского Минздрава Якова Сандакова перевели под домашний арест

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Экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова перевели из СИЗО под домашний арест. Скорее всего, это связано с тем, что он частично признал вину, пишет Telegram-канал Babr Mash.
После своего задержания Яков Сандаков год отсидел в СИЗО, а сейчас его адвокат добился перевода экс-министра под домашний арест «по прописке» — то есть в иркутскую квартиру.
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