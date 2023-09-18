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Более 17 тысяч человек побывали на мероприятии «Живописный парк» в Подмосковье

18 сентября 2023, 16:37
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 16 сентября, в парках Московской области проходило мероприятие «Живописный парк», где гости могли принять участие в пленэрах, мастер-классах, ярмарках, посетить концерты, фотозоны и многом другом.

Мероприятия проходило на территории почти 80 парков, которое посетили свыше 17 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всех посетителей парков ждали площадки для покупки экологических товаров для декора и дома, ЭКО-акции, тематические площадки миниатюрных садов и арт-инсталляции «Сад ветра», ярмарки ремесленников «ЭкоДом» и многое другое.

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Парк «Серебряный» подготовил для жителей Подмосковья интересную программу.
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#ярмарки
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Парк «Серебряный» подготовил для жителей Подмосковья интересную программу
18 сентября 2023, 09:48

Фото: istockphoto / jacoblund

Стало известно расписание мероприятий, которые пройдут в парке культуры и отдыха «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды.
В период с 10 по 23 сентября в парке «Серебряный» жители смогут посетить спортивные мероприятия под руководством профессиональных тренеров, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды. 

День и время проведения мероприятий можно увидеть на карточке. 


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Найдено неизвестное ранее полотно великого художника Рафаэля.

В Мытищах проходит VIII Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы».
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#спорт подмосковья
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В Мариуполе открыли отреставрированный памятник художнику Куинджи
17 сентября 2023, 19:25

Фото: iStock/andriano_cz

В Мариуполе открыли отреставрированный памятник художнику Архипу Куинджи, который был разрушен из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Памятник, который был сильно повреждён от выстрела украинского танка, отремонтирован и вновь установлен в одном из скверов города. Вокруг него расположилась уличная выставка репродукций полотен известного художника. 

Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу (РВИО), а также местным жителям и строителям, которые поспособствовали реставрации и возращению памятника на прежнее место. Также он отметил, что для региона важно сохранить историческую память, поэтому работа с РВИО продолжится. 

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*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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Найдено неизвестное ранее полотно великого художника Рафаэля
В частной коллекции нашли неизвестное изображение Марии Магдалины кисти Рафаэля
17 сентября 2023, 14:29

Фото: iStock/Davide Zanin

В одной из частных коллекций была найдена ранее неизвестная картина Рафаэля Санти. Об этом сообщили организаторы международной конференции, которая посвящена творчеству великого художника эпохи Возрождения, проходящей в городе Пергола в Италии.
Изображение Марии Магдалины датируется 1504 годом. Изображение нанесено на тополиную доску, размер которой составляет 46х34 см.

Уточняется, что картина была найдена за пределами Италии, где творил великий живописец.

Установить авторство полотна удалось после проведения ряда исследований.

Кроме того, удалось выяснить, что Рафаэль писал Магдалину с жены своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяры Фанчелли.

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#картина
#италия
#культура
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В Мытищах проходит VIII Московский областной фестиваль «Подмосковье — территория дружбы»
16 сентября 2023, 18:51

Фото: Сергей Хакимов пресс-служба фестиваля «Подмосковье – территория дружбы»

На площади перед ДК «Яуза» артисты творческих объединений со всего Подмосковья исполняют для зрителей национальные песни и танцы в традиционных народных костюмах.
Организатором мероприятия традиционно выступает министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области при поддержке администрации г.о. Мытищи.

 «В Московской области проживает много разных национальностей. И фестиваль «Подмосковье – территория дружбы» мы проводим уже не первый год. Но важно знать, что это не просто мероприятие, куда можно прийти всей семьей, весело и интересно повести время, поесть вкусной еды и различных сладостей. Это еще одна возможность для всех почувствовать, что мы обязаны жить в уважении, относиться друг к друг с трепетом и любовью», - сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
 
На площади у дома культуры поставлены специальные домики-стенды, где для гостей представлена выставка национального прикладного искусства. Среди экспонатов - вещи и предметы народных промыслов России, Азербайджана, Армении, Дагестана, Татарстана и Мордовии.

«Уже 8 год мы организовываем чудесный фестиваль. В России уже более века живут разные народы с разной культурой, традициями и верой. На фестивале представлены, конечно же, не все народности, которые активно участвуют в жизнедеятельности нашего Подмосковья, нашего государства, а также в специальной военной операции – сражаются плечом к плечу на передовой, как в годы Великой Отечественной войны», - отметил председатель Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Московской области Рушан Аббясов.

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Больше 100 музыкальных инструментов появились в подмосковной Дубне
16 сентября 2023, 11:52

Фото: IStock/puhimec

Больше 100 музыкальных инструментов закупили учреждения культуры Дубны. Теперь воспитанники местной хоровой школы мальчиков и юношей, а также детской музыкальной школы смогут играть на новых балалайках, дорах и баянах.
Новые инструменты появились в Дубне благодаря программе «Культура Подмосковья» в рамках национального проекта «Культура». Так, Детская хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» в новом учебном году получила пять балалаек, три домры, девять пианино и ударную установку.

В Детскую музыкальную школу Дубны по той же губернаторской программе поступили 10 баянов, восемь аккордеонов, четыре пианино и два рояля. В последний раз инструменты в ДМШ обновлялись почти полвека назад. Программа рассчитана на два года, и на будущий год школу ждёт новое пополнение – ещё 18 пианино, рассказали в пресс-службе администрации Дубны. 

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В подмосковных парках проведут интересное мероприятие «Живописный парк»
15 сентября 2023, 16:00

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 16 сентября, в парках Московской области пройдёт мероприятие «Живописный парк».

Все желающие смогут принять участие в пленэрах, мастер-классах, ярмарках, посетить концерты, фотозоны и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всех посетителей парков будут ждать площадки для покупки экологических товаров для декора и дома, ЭКО-акции, тематические площадки миниатюрных садов и арт-инсталляции «Сад ветра», ярмарки ремесленников «ЭкоДом» и многое другое.

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В эту субботу в Подмосковье состоится гастрономический фестиваль.

В Мытищах состоится областной фестиваль национальных культур.

В России пройдет конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие».
#подмосковье
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#эко
#сад
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#покупки
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#ярмарки
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В Мытищах состоится областной фестиваль национальных культур
15 сентября 2023, 15:00

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

В субботу, 16 сентября, в подмосковных Мытищах пройдёт VIII Московский областной фестиваль национальных культур «ПОДМОСКОВЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ».

Областной фестиваль национальных культур организован Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области при поддержке администрации городского округа Мытищи.

Основной целью фестиваля является обмен и выстраивание добрых отношений между разными национальностями, проживающими на территории подмосковного региона.

Для гостей подготовили праздничную программу с концертами, выставками, мастер-классами и многим другим. А также, в рамках фестиваля всех гостей угостят пловом и горячими напитками.

Программа фестиваля начнётся в 11:00. Вход на фестиваль бесплатный. 

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В эту субботу в Подмосковье состоится гастрономический фестиваль.

Активная молодежь Мытищ посетила музей узников фашистских концлагерей.

В России пройдет конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие».
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Активная молодежь Мытищ посетила музей узников фашистских концлагерей
15 сентября 2023, 11:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В мытищинском музее бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей на базе молодежного центра «Импульс» прошла экскурсия для активной молодежи городского округа Мытищи.
Волонтёры молодежного центра «Импульс» провели экскурсию для школьников городского округа Мытищи.

В ходе экскурсии волонтёры рассказали школьникам историю создания музея, а также показали экспонаты и фотографии, сохранённые со времен Великой Отечественной войны.
«Это очень важно — знать историю своей страны. Даже самые страшные её эпизоды», — рассказала ученица гимназии №1 Анна Раудина.
Такого рода мероприятия дают возможность современной молодёжи узнать историческое прошлое своей страны и сохранить память о тех подвигах, которые совершили люди в годы войны, о тех, кто пострадал от фашистского режима.

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В России пройдет конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие»
15 сентября 2023, 11:24

Фото: istock / Tomasz Śmigla

В России пройдет III Международный конкурс юных музыкантов «Моя Россия: музыкальное путешествие», проводимый Благотворительным фондом Оксаны Федоровой.
Конкурс пройдет в рамках программы «Культура и просвещение» для поддержки талантливых молодых музыкантов в области академического искусства и популяризации музыкального наследия великих отечественных композиторов и музыкантов.

Конкурс пройдет удаленно, принимать видеозаписи будут с 5 сентября по 10 октября 2023 года. Оставить заявку можно на официальном сайте. Победители будут опубликованы на сайте 10 ноября. Гала-концерт победителей пройдет в Моске в конце ноября, дата будет определена позже. 

Председателем Жюри станет Оксана Федорова  — телеведущая, певица победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная».

Фонд Оксаны Федоровой проводит данный конкурс с 2021 года, за это время в нем приняли участие 800 молодых музыкантов со всех уголков России и других стран.

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