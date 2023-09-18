Более 17 тысяч человек побывали на мероприятии «Живописный парк» в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Мероприятия проходило на территории почти 80 парков, которое посетили свыше 17 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Всех посетителей парков ждали площадки для покупки экологических товаров для декора и дома, ЭКО-акции, тематические площадки миниатюрных садов и арт-инсталляции «Сад ветра», ярмарки ремесленников «ЭкоДом» и многое другое.
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