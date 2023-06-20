Более 200 человек посетили спектакли в рамках проекта «Театр кукол в парке» в Котельниках

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Областной проект «Театр кукол в парке» продолжается в парках Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
18 июня в Кузьминском лесопарке округа Котельники прошел спектакль по пьесе Григория Остера «Клочки по закоулочкам», который посетили около 230 человек.
Спектакль посетили дети из семей участников СВО, из многодетных семей и реабилитационного центра КЦСОР «Люберецкий».В рамках мероприятия был организован мастер-класс для юных гостей от режиссера Андрея Каренюгина, а также была организована анимационная программа «Алладин и его друзья».
Следующие показы спектаклей запланированы на 24 июня в 13:00 и 15:00 в Лотошинском парке культуры и отдыха и 25 июня в 12:00 и 14:00 в Парке культуры и отдыха округа Павловский Посад.
Ранее сообщалось, что 24 июня в Солнечногорске состоится фестиваль акустической и живой музыки «Лампа». Подробнее об этом читайте в нашем материале.