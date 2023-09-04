Более 4 тысяч человек побывали на концертах пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Концерты проходили: 1 сентября на Исторической площади Дмитрова проходил концерт с участием пианиста и выдающихся российских джазовых музыкантов и 2 сентября в Дубне на Воднолыжном стадионе имени Валерия Нехаевского состоялось сольное выступление Дениса Мацуева, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Самый титулованный, востребованный российский пианист Денис Мацуев любим публикой во всем мире. Он не только один из ярчайших пианистов современности, но и прирожденный артист — интересно не только слушать его игру, но и наблюдать за ней.
«Губернатор Московской области всегда подчеркивает: культура должна быть доступнее. У нас много фестивалей в разных точках региона, в Подмосковье приезжают музыканты с мировыми именами», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
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