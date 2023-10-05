Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде

В масштабном проекте гастрольного тура любительских коллективов муниципальных образований «Подмосковный АРТ-Визит» задействованы все городские округа Подмосковья. Стартовал проект в начале марта в Коломне.

Проект реализуется по декабрь 2023 года. В нём принимают участие народные и академические хоровые коллективы, ансамбли эстрадной и народной песни, театральные студии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей мероприятий в рамках проекта ждут концерты, творческие встречи, мастер-классы ведущих специалистов в сфере культуры и искусства.

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