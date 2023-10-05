Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде

Фото: администрация Одинцовского г. о.
«Мы делаем всё возможное, чтобы таких культурных точек на карте Подмосковья появлялось как можно больше. Сотрудничество между музеями, регионами, проекты с Русским музеем, Третьяковской галереей, Эрмитажем, открытие новых культурных точек позволяют привлекать жителей нашего региона и туристов из столицы, других городов», – отметил Кузнецов.
«Важнейшей точкой на культурной карте как Одинцовского округа, так и всего Подмосковья становится восстановленный Звенигородский Манеж. Это здание реконструировали долго и бережно. Нужна была площадка, где можно было бы проводить мероприятия, о которых сильная команда музея раньше даже мечтать не могла. Таких площадок в городе не было. Сегодняшняя выставка – это первый большой проект для нас, первая коллаборация со знаменитым Русским музеем, основанным ещё Александром III. Для Звенигорода выставка «Вокруг Левитана» – действительно новый уровень», – подчеркнул Иванов.Он поблагодарил вдохновителей и организаторов выставки – Русский музей, Министерство культуры и туризма Московской области, а также губернатора Подмосковья Андрею Воробьёва.
Выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX – начала XX веков» продлится до 25 февраля 2024 года.
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