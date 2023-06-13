Большой театр впервые примет участие в фестивале Чайковского в Клину

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Вечер балета состоится 25 июня
Большой театр России впервые станет участником Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину. Об этом сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет.
Фестиваль будет проходить в девятый раз с 23 июня по 2 июля. Основные концерты состоятся в формате опен-эйр на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского.
Ранее «Радио 1» сообщало, что летом в Московской области проведут 11 больших культурных мероприятий.
«Вечер балета запланирован на 25 июня. Публике представят «Кармен-сюиту» в исполнении балетной труппы ГАБТа», – сказал Владимир Урин.
Фестиваль будет проходить в девятый раз с 23 июня по 2 июля. Основные концерты состоятся в формате опен-эйр на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского.
Ранее «Радио 1» сообщало, что летом в Московской области проведут 11 больших культурных мероприятий.
Лора Луганская