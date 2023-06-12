«Царьград»: Россия забыла главный элемент спасения и закапывает сама себя

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По мнению обозревателя Андрея Перла, дело не в объеме культурных проявлений, а в качестве таковых. При этом он назвал несколько именитых российских Z-поэтов, отметив, что нельзя говорить, что наша литература «вовсе не пошла на войну», однако до культуры ВОВ ей точно далеко.
Картину мира российского народа формирую именно кинематограф и литература, говорится в публикации. Если государство не подтолкнет нынешнюю культуру в нужном направлении, сама она вряд ли дойдет до него, заключил Андрей Перла.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области летом проведут 11 больших культурных мероприятий. Подробнее об этом читайте в нашем материале.