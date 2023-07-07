Центр Грабаря анонсировал стажировку для студентов и сотрудников музеев ЛНР

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В двухнедельной практике примут участие студенты Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского и художник-реставратор Луганского краеведческого музея. Об этом сообщает Минкульт РФ.
Целью мероприятия является подготовка региональных специалистов к работе в сфере реставрации музейных экспонатов.
Программа стажировки, разработанная еще в 1955 году, позволит практикантам углубиться в профессию и принять решение о дальнейшем творческом пути.
Гости Центра смогут поработать в мастерских графики, темперной и масляной живописи, редкой книги и документов.
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Анастасия Чинкова