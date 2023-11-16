День призывника отпраздновали в Жуковском

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В подмосковном Жуковском отметили День призывника. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На ежегодное мероприятие были приглашены старшеклассники и учащиеся колледжей призывного возраста. На встрече молодые люди узнали о прохождении срочной службы и военных учебных заведениях.
В нём приняли участие глава города Юрий Прохоров, начальник военно-учетного стола Сергей Никаноров, замначальника управления образования Елена Литвиненко, старший преподаватель военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ Андрей Шкарин и председатель городского Совета ветеранов Анатолий Козарь.
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В нём приняли участие глава города Юрий Прохоров, начальник военно-учетного стола Сергей Никаноров, замначальника управления образования Елена Литвиненко, старший преподаватель военного университета имени князя Александра Невского Минобороны РФ Андрей Шкарин и председатель городского Совета ветеранов Анатолий Козарь.
«Я сам окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, и могу сказать, что тот опыт, который я там получил, очень пригодился мне в жизни. Армия — это серьёзная школа, которую обязательно надо пройти каждому мужчине», — отметил Прохоров.
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Мелисса Тимофеева