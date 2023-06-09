День России: куда поехать и что смотреть в Подмосковье

Фото: Фотобанк Московской области/Мария Шуревская
10 июня
Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник
«Я думаю, это вызовет неподдельный интерес у ребятишек. Ну и, естественно, там расскажут про работу Строгановской мастерской, Оружейной палаты, работу златокузнецов, зодчих. В общем, такая насыщенная программа, которая, я думаю, будет интересна», — рассказал заведующий отделом публикации и маркетинга музея Константин Морозов.На программе «От Рюриковичей до Романовых» вы узнаете больше об исторических лицах нашей страны. Организаторы считают, что такие интерактивные занятия будут интересны ребятам старше 10 лет и их родителям.
Музей-усадьба Ф.М. Достоевского «Даровое»В субботу в усадьбе пройдет традиционный экологический фестиваль «Птичьи трели». Посетители увидят живую коллекцию лесных птиц, которые обитают в Московской области. В том числе будут представлены виды из Липовой и Фединой рощ. Именно в этих местах, будучи подростком, играл юный Федя Достоевский. Всех птиц, которые будут на выставке, не перечислить: это и соловей, и дрозд, и зеленушка, а также иволга, зяблик и клёст. Вы не просто их увидите, но и узнаете интересные факты. А если повезёт, то даже послушаете, как они поют.
На фестивале также пройдут мастер-классы. На них вы, например, сможете сделать сувенир в виде птицы своими руками. А еще организаторы проведут народные игры для детей и взрослых. Гостям «Дарового» предлагают посетить фотовыставку «Птицы в кадре», а также самим сфотографироваться с совой и вороном.
11 июня
Мемориально-художественный музей-заповедник Усадьба «Мураново» имени Ф.И. ТютчеваКоманда музея подготовила насыщенную программу. В 13:30 пройдет лекция «Анна Тютчева: линия жизни». Ее проведет искусствовед Татьяна Гончарова, которая расскажет о старшей дочери поэта Фёдора Тютчева. У Анны была интересная судьба: она одновременно являлась фрейлиной Марии Александровны и воспитательницей детей императора Александра II. Также Анна Тютчева была супругой общественного деятеля Ивана Аксакова. Стоимость лекции — 300 рублей.
В 14:00 в парке музея заиграет джазовая музыка в исполнении Нигины Наимовой и Евгения Фёдорова. В течение всего дня можно будет поиграть в крокет. Это старинная аристократическая забава, которая будет доступна всем гостям музея. Поиграть предлагают детям старше 7 лет. Нужна предварительная запись. Пятьдесят минут игры стоят от 150 до 300 рублей.
Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. БлокаВ музей-заповдник входят три усадьбы: Тараканово, Боблово и Шахматово. Именно в последней в честь праздника пройдут особые экскурсии. Они посвящены традициям семьи Бекетовых. В ней родился и вырос Александр Блок. Посетители узнают о семье, о самом поэте и его исторической Родине.
«В Шахматово 11-го числа, приуроченном ко Дню России, особый упор будет на стихи Блока о России. Тема России, как известно, центральная тема творчества Александра Блока», — отметила заведующая научно-просветительским отделом музея Татьяна Гроздова.Экскурсии проведут в составе сборных групп. С расписанием можно ознакомиться на сайте и в телеграм-канале музея-заповедника.
12 июня
Историко-художественный музей «Новый Иерусалим»«Новый Иерусалим» приглашает на лекцию «Русская история XVIII–XIX веков в лицах». На примере портретной живописи, которая представлена в экспозиции музея, лектор расскажет об истории России этого исторического периода. На полотнах изображены крупные политические и военные деятели Российской империи, герои светской хроники Москвы и Петербурга и строители знаменитых подмосковных усадеб. Как отмечают организаторы, посетителям будет интересно познакомиться даже с портретами безымянных персон.
Лекцию прочитает заведующая историческим отделом музея «Новый Иерусалим» Мария Крючкова. Мероприятие состоится 12 июня в 13:00. Лекция будет идти 45 минут. Ее стоимость — 350 рублей. Билеты можно купить на официальном сайте музея.
Мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»В усадьбе А.П. Чехова пройдет музыкальная встреча с романтичным названием «Любовью к Родине дыша…». В программе прозвучат лирические песни, композиции современных авторов, а также музыка из кинофильмов.
Мемориально-художественный музей-заповедник Усадьба «Мураново» имени Ф.И. ТютчеваВ 12:00 в на территории музея пройдет митинг и торжественное поднятие флага. Это традиционное и ежегодное мероприятие. Как рассказали в усадьбе «Мураново», в 19-20 веках в дни больших торжеств и праздников жители усадьбы также поднимали флаги на башнях. Упоминания об этом есть в архивных записях и дневниках. Во время митинга российский участники поднимут российский триколор и прочитают стихи, посвященные России.
В этот же день в музее откроется выставка «Тютчев и Аксаков: в чём сила России?». Гости поразмышляют об истории страны, её уникальном духовном и культурном начале. Также экскурсанты попробуют осмыслить такое понятие, как любовь к Родине, её людям и природе.
«Выставка о том, что сейчас у нас есть возможность вернуться на тот путь, о котором говорили эти выдающиеся умы еще в 19-м веке. Конечно же, о Балканах, потому что именно на Балканах до сих пор и помнят, и знают Аксакова. Выставка об укладе жизни 19-го века. Будет выгородка, которая посвящена салону 19-го века, где выдающиеся мыслители, поэты, писатели собирались в то время и делились своими мыслями. Именно там творилась история, именно там генерировались основные идеи», — рассказала заведующая отделом маркетинга и связей с общественностью Анна Стратанович.Музей-заповедник «Мураново» подготовил насыщенную программу. Помимо всего перечисленного, будут мастер-классы, кинопоказ и другие экскурсии. С более подробным расписанием можно ознакомиться на сайте музея.
Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, около 50 парков региона также подготовили тематические мероприятия, которые пройдут 12 июня.
Ранее мы писали, что летом в Московской области проведут 11 больших культурных мероприятий.