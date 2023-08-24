День рождения Каширы отметят масштабным праздником

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова
В рамках празднования также состоится торжественное открытие набережной Оки, где состоится концертная программа и водное шоу.
«Уважаемые каширяне и гости города! Приглашаю Вас посетить празднование Дня города, зарядиться положительными эмоциями и вместе отметить 667-летие любимого города. Встретимся на празднике!», — написал временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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