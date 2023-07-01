Денис Мацуев и Юрий Башмет выступили на фестивале П. И. Чайковского в Клину

Фото: Радио 1
Денис Мацуев и Юрий Башмет 30 июня выступили с Камерным ансамблем «Солисты Москвы» на Фестивале П. И. Чайковского в Клину
IX Международный фестиваль искусств Петра Чайковского 23 июня торжественно открылся в музее-заповеднике композитора в Клину. На протяжении недели фестиваль продолжает радовать жителей Подмосковья классической музыкой.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул особенность фестиваля, и это его мультижанровость. Помимо выступлений великих музыкантов, зрителям предоставили возможность поучаствовать в различных мастер-классах.
30 июня на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского выступили Денис Мацуев Юрий Башмет с Камерным ансамблем «Солисты Москвы».
В репертуаре «Солистов Москвы» прозвучало больше 300 шедевров мировой классики и редко звучащих произведений, от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. Ансамбль постоянно исполняет сочинения современных авторов: Канчели, Губайдулиной и других музыкантов.
В концерте принимали участие заслуженный артист России Андрей Поскробко, лауреаты международных конкурсов Арина Шевелякова, Ольга Колгатина, Кирилл Кравцов, Михаил Ашуров и солист Национального филармонического оркестра России Кирилл Солдатов.
Фестиваль искусств П. И. Чайковского впервые прошел в Клину в 2015 году. Цель организаторов – познакомить зрителей с наследием великого русского композитора в контексте современной музыкальной жизни.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул особенность фестиваля, и это его мультижанровость. Помимо выступлений великих музыкантов, зрителям предоставили возможность поучаствовать в различных мастер-классах.
«Фестиваль в этом году шикарный, немного произошла замена, но это никого не напугало и все с удовольствием приходят. Здесь все делятся эмоциями, радостью, потому что людям в простой жизни не хватает этого, общения, красоты и музыки», - поделилась Лариса Железняк, участница клуба исторического танца при музее П. И. Чайковского.
30 июня на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского выступили Денис Мацуев Юрий Башмет с Камерным ансамблем «Солисты Москвы».
«Это уникальный фестиваль для Московской области, который проходит уже многие годы. Это великолепная возможность для жителей Подмосковья, Клина, Солнечногорска, Тверской области приехать сюда и окунуться в эту атмосферу профессиональной культуры нашей страны. Поэтому что, чем большей детей, людей будут оказываться здесь каждый вечер, тем больше радости, мира, спокойствия будет в сердцах и душах наших сограждан», - отметила зритель фестиваля Елена Монастырская.
В репертуаре «Солистов Москвы» прозвучало больше 300 шедевров мировой классики и редко звучащих произведений, от Баха и Моцарта до Шнитке и Денисова. Ансамбль постоянно исполняет сочинения современных авторов: Канчели, Губайдулиной и других музыкантов.
В концерте принимали участие заслуженный артист России Андрей Поскробко, лауреаты международных конкурсов Арина Шевелякова, Ольга Колгатина, Кирилл Кравцов, Михаил Ашуров и солист Национального филармонического оркестра России Кирилл Солдатов.
«На фестиваль мы приехали с семьей первый раз и нам очень нравится, прекрасная организация. Посадка хорошо сделана, все видно и слышно. Денис Мацуев бесподобен как всегда», - рассказала зритель фестиваля Надежда.
Фестиваль искусств П. И. Чайковского впервые прошел в Клину в 2015 году. Цель организаторов – познакомить зрителей с наследием великого русского композитора в контексте современной музыкальной жизни.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова