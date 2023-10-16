Депутат Драпеко раскрыла, что должна сделать Мадонна для выступления в России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что условием выступления певицы Мадонны в России, если артистка решит выступать в нашей стране в рамках мирового турне, станет удаление из выступления раздражающих россиян элементов.
«Она действительно мировая звезда, было бы интересно на нее посмотреть. Но если она приедет в Россию, нужно будет договариваться с её продюсерами, чтобы она убрала раздражающие нас элементы. Не поедет же она в мусульманскую страну демонстрировать ужасы. И нас она должна уважать. Если уберёт эти элементы из программы, может приезжать, это будет интересно», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Драпеко.
При этом, она выразила определённые сомнения по поводу того, захочет ли сама исполнительница вы ступать в России.
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