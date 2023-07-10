Депутат Колунов пообещал помочь восстановить клинчанам усадьбу Демьяново

Фото: пресс-служба Сергея Колунова
«Жители Клина просили восстановить усадьбу Демьяново. Мы их услышали и сделаем для этого всё возможное! Многие клинчане хотят, чтобы памятник истории Демьяново привели в порядок. Безусловно, столь уникальные объекты культурного наследия необходимо восстанавливать. Совместно с администрацией Клинского городского округа мы приложим все усилия, чтобы найти инвестора, готового дать усадьбе вторую жизнь», – сказал Колунов.Усадьба XVIII века расположена в селе Демьяново. В разные годы её владельцами были стольник Михайлов, генерал Наумов, род Полторацких и юрист Танеев – брат известного композитора, ученика Чайковского. После революции 1917 года имение с территорией в 6 га пришло в упадок. Функционирует лишь расположенная на территории усадьбы Успенская церковь.
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