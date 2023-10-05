Депутат Леонов назвал снятие крестов с символа Новгородской области глупым

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«Новгород — это очень древний город, одна из колыбелей России на Руси. Менять облик символов, как и древних храмов, глупо и недальновидно. И поэтому очень надеюсь, что православный крест вернут на место, где ему и положено быть», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Леонов.
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