Депутат Шолохов поддержал создание конкурса «ИнтерВидение»

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов одобрил создание конкурса «ИнтерВидение».
«Я поддерживаю любое решение, направленное на создание подобных событий. Причём я бы не стал создавать альтернативу. Надо сделать действительно своё и то, что будет объединять талантливых людей. Любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире «Евровидения». И это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований, а также кинофорумов», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шолохов.
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