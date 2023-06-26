Детективный сериал «Цербер» стал лучшим пилотом сериала

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Сюжет исторического детектива переносит зрителя в 1826 год и разворачивается на фоне знаменитого восстания декабристов в Санкт-Петербурге.
Владимир Щегольков стал режиссером «Цербера». В сериал исполнили роли Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Александр Горбатов и другие.
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