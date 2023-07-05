Детская школа искусств в Химках получила новое оборудование и музыкальные инструменты

Фото: администрация г. о. Химки
Для Центральной детской школы искусств в Химках закупили новое оборудование и музыкальные инструменты. Кроме того, в здании заканчивают капремонт.
Обновление проводят на средства гранта, выделенного в рамках нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Новые интерактивные панели будут расположены по рельсовой системе. В любой момент их можно будет задвинуть и использовать обычную меловую доску. На первом этаже установят интерактивный стол с информацией о школе, учителях и расписании занятий. Оценить обновлённые классы и оборудование ученики смогут 1 сентября.
В Центральной детской школе искусств обучаются более 2,5 тыс детей по 11 программам. Воспитанники регулярно становятся лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. В 2021 году по итогам конкурса Минкульта России школа была признана лучшей в России.
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«Мы закупили множество инструментов для пополнения нашего оркестра - и народные, и струнные, и духовные. Также во всех теоретических классах и одном художественном разместим интерактивные панели. Ремонт направлен на подготовку классов к принятию нового оборудования, чтобы дети могли получать теоретический материал в интересной и современной подаче», – поделилась директор ЦДШИ Инна Монастырская.
В Центральной детской школе искусств обучаются более 2,5 тыс детей по 11 программам. Воспитанники регулярно становятся лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. В 2021 году по итогам конкурса Минкульта России школа была признана лучшей в России.
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Лора Луганская