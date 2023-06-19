Директор Лепса Урюпин прокомментировал отмену концерта в Казахстане

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Директор Лепса Урюпин: Мы ни капельки не расстроились
Директор российского певца Григория Лепса Владимир Урюпин сообщил, что из-за отмены концерта артиста в казахстанском городе Конаев, который произошёл после его высказываний о ситуации в СВО на Украине, певец и его команда не расстроились.
Ранее стало известно, что концерт популярного российского исполнителя Григория Лепса, запланированный на 8 июля в Казахстане, отменён. По словам сотрудников компании, решение о разрыве договора было принято в одностороннем порядке по инициативе организаторов концерта. Уточняется, что возможной причиной стало заявление артиста, которое он сделал накануне. Певец заверил, что совместно с коллегой по сцене Николаем Басковым, назначит премии тем бойцам, которые смогут подбить танки противника в зоне проведения боевых действий.
«Позиция Григория Викторовича была, есть и будет неизменна. Мы поддерживаем нашу страну. Ничего страшного, обойдемся без Казахстана. Мы ни капельки не расстроились. Мы как поддерживали, чем могли и чем можем наши вооруженные силы и нашу армию, так будем продолжать этим заниматься», — сказал в беседе с Газета.ру Урюпин.
Мелисса Тимофеева