Для жителей Реутова состоялся показ фильма «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб»

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«Мы каждый месяц собираем активную молодежь, волонтеров, школьников на такие встречи с администрацией нашего города и с людьми, которые занимаются волонтёрским движением. Наша задача рассказать ребятам про волонтерство. Как стать волонтером, что он делает, какие мероприятие проходят, объяснить им, что благодаря движению они могут развиваться и реализовываться», - рассказал Ильнур Сафин заведующий трудовым подразделением Центра культуры и искусств Реутова и по совместительству управляющий волонтерским движением города.
«Я гуляла по парку и увидела, как волонтеры занимаются организацией мероприятия и меня это заинтересовало, я решила вступить в волонтёрское движение «Молодая гвардия». Нас приглашают на разные мероприятия, мы посещаем Госдуму, помогаем людям и ищем себя в разных сферах. Благодаря показу, я многое узнала про Валентину Терешкову и ее вклад в историю, это очень здорово, что молодым ребятам рассказывают о таких важных людях», - поделилась волонтер Алина Фокина.
Также, ежегодно проект Министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино» «Кинопарк» вызывает большой интерес у жителей и гостей региона. Проект «Кинопарк» представляет собой бесплатные показы российских фильмов на открытых площадках Московской области в период с мая по сентябрь.
«Большой акцент ставится на патриотическое воспитание молодежи, и в наше сложное время мы хотели бы показывать истории людей, которые сделали нашу страну велиокй. Молодежь в наше время сами не читают про героев России, и поэтому мы иногда забываем про тех людей, которые оказали огромное влияние на историческое и культурное наследие Подмосковья и России. Наша главная цель приобщить и познакомить ребят с таким хорошем фильмом и рассказать им про Валентину Терешкову, которая стала героем для всего мира», - отметил Ильнур Сафин.Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее сообщали, что фестиваль «Молодой Пушкин» в Химках собрал более 200 писателей и студентов.