Для жителей и гостей Подмосковья откроются масштабные выставки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В зимний период масштабные выставки будут открыты для жителей и гостей регионов по всему Подмосковью.
Выставки для жителей и гостей Подмосковья будут работать весь зимний период.
Выставку «Вокруг Левитана» можно будет посетить до 25 февраля 2024 года.
Также всю зиму будут работать выставки:
- «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко- художественном музее с 20 декабря 2023 по 19 мая 2024
- «Формула Руси. Искусство ХVII века в веке ХХ» в музее «Новый Иерусалим» с 27 декабря 2023 по 16 июня 2024
- «Мастер Репин. Учитель и ученики» в музее «Новый Иерусалим» с февраля по июль 2024 года
Стоит отметить, что будут представлены великие произведения русских художников.
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«Мы расширяем географию наших выставок. Чтобы они были собраны не в одном месте. 4 октября в новом отреставрированном в здании в центре Манежа открылась большая выставка с участием русского музея. Это выставка «Вокруг Левитана», где было представлено 45 работ из русского музея», - поделился министр культуры и туризма Василий Кузнецов.
Также всю зиму будут работать выставки:
- «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко- художественном музее с 20 декабря 2023 по 19 мая 2024
- «Формула Руси. Искусство ХVII века в веке ХХ» в музее «Новый Иерусалим» с 27 декабря 2023 по 16 июня 2024
- «Мастер Репин. Учитель и ученики» в музее «Новый Иерусалим» с февраля по июль 2024 года
Стоит отметить, что будут представлены великие произведения русских художников.
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Мира Полтева