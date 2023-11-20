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Для жителей и гостей Подмосковья откроются масштабные выставки

20 ноября 2023, 14:31
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В зимний период масштабные выставки будут открыты для жителей и гостей регионов по всему Подмосковью.
Выставки для жителей и гостей Подмосковья будут работать весь зимний период.

«Мы расширяем географию наших выставок. Чтобы они были собраны не в одном месте. 4 октября в новом отреставрированном в здании в центре Манежа открылась большая выставка с участием русского музея. Это выставка «Вокруг Левитана», где было представлено 45 работ из русского музея», - поделился министр культуры и туризма Василий Кузнецов.


Выставку «Вокруг Левитана» можно будет посетить до 25 февраля 2024 года.

Также всю зиму будут работать выставки:

- «Маковские. Константин и Владимир» в Серпуховском историко- художественном музее с 20 декабря 2023 по 19 мая 2024

- «Формула Руси. Искусство ХVII века в веке ХХ» в музее «Новый Иерусалим» с 27 декабря 2023 по 16 июня 2024

- «Мастер Репин. Учитель и ученики» в музее «Новый Иерусалим» с февраля по июль 2024 года

Стоит отметить, что будут представлены великие произведения русских художников.

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#подмосковье
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Юные танцоры из Можайска стали лауреатами Московского областного конкурса
20 ноября 2023, 19:02

Фото: детская школы искусств имени С. В. Герасимова

Хореографический коллектив «Линия танца» Детской школы искусств имени С. В. Герасимова из Можайска стал лауреатом Московского областного конкурса «Школьная пора». Областной конкурс среди детских школ искусств и хореографических школ прошёл во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске.
Лауреатами конкурса первой степени стали София Киракосян, Анна Ермилова, Владислава Бойко, Злата Суханова и Мария Левкина. Ребята выступали в категории «современный танец» среди детей 10-12 лет.
 
Дипломы лауреатов второй степени в той же номинации заработали дуэт Софии Киракосян и Анны Ермиловой, Владислава Бойко, а также трио Алёны Дерендяевой, Яны Варюхиной и Анастасии Беловой.
«Поздравляю участников конкурса и благодарю за достойное представление нашего округа. Эта победа - результат труда, преданности и таланта. Желаю новых ярких успехов в будущем», - заявил глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.
Образцовый хореографический коллектив «Линия танца» уже не в первый раз успешно выступает на различных творческих конкурсах. 

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#дети
#подмосковье
#московская область
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Участники со всей страны съедутся в Долгопрудный на форум детских театральных школ
20 ноября 2023, 16:54

Фото: администрация г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном 23 ноября откроется IV Всероссийский передвижной форум детских театральных школ и театральных отделений детских школ искусств «Территория творчества». В город съедутся участники со всей страны, чтобы продемонстрировать своё мастерство и поделиться опытом, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Именно в Долгопрудном успешно работает единственная в Подмосковье специализированная Детская театральная школа «Семь Я», на базе которой и пройдёт мероприятие. Организаторы форума подготовили мастер-классы, дискуссии, лекции, капустники», – говорится в сообщении.
Также впервые на «Территории творчества» состоится Всероссийский передвижной творческий конкурс детских театральных школ и театральных отделений ДШИ #ДетиТеатра. В жюри вошли актёры театра и кино.  

На форуме выступят ведущие специалисты в области театрального образования Москвы и области, руководители и преподаватели ДТШ, актёры, преподаватели ГИТИСа, РГИСИ и МГУ.
 
Торжественное закрытие и подведение итогов форума запланировано на 26 ноября. 

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#московская область
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В Московской области пройдут зимние театральные выступления
20 ноября 2023, 14:15

Фото: istockphoto / Caiaimage/Robert Daly

Для жителей и гостей Подмосковья пройдут театральные выступления в зимние праздники. Об этом сообщил министр культуры и туризма Василий Кузнецов.
Свыше 800 театральный выступлений и показов пройдет в период новогодних каникул.

«С 25 декабря по 8 января пройдет 300 показов наших государственных театров и Московской филармонии. Это не только стационарные, но и выездные показы в ДК. <…> 500 спектаклей от муниципальных театров также будут проходить на разных площадках», - отметил министр культуры и туризма Василий Кузнецов.

Гости и жители Подмосковья смогут посетить спектакли:

- «Золотой ключик» в Московском Губернском театре;

- «Зимняя сказка» в театре балета «Русский балет»;

- «Мороз Иванович» в театре кукол;

- «Тайна платяного шкафа» в театре драмы и комедии;

- «Щелкунчик» в театре балета «Русский балет»;

- «Муха Цокотуха» в Московской областной филармонии

- «Пиратский праздник: Новый год!» в Щелковском театре;

- «По щучьему велению!» в театральном ковчеге (г.о. Сергиев Посад);

- «Школа снеговиков» в театре «ФЭСТ» ( г.о. Мытищи);

- «Как Дед Мороз зиму вернул» в театре юного зрителя (г.о. Королев)

- «Ночь перед Рождеством» в театре «Стрела» (г.о. Жуковский»);

- «Огниво» В Истринском драматическом театре.

Более подробно о представлениях можно узнать на официальных сайтах театров.

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В Подмосковье для туристов подготовили большую культурную программу
20 ноября 2023, 13:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Для жителей и гостей региона в зимний период подготовлена обширная программа. Об этом сообщил министр культуры и туризма Василий Кузнецов.
В рамках программы «Зима в Подмосковье» для туристов будут задействованы парки, театры, музеи, дома культуры, а также площадки для спортивных активностей.

«Отдельно хотел обратить внимание на горнолыжные курорты. В этом году у нас 18 горнолыжных клубов запускаются с начала декабря. Лидером является Дмитровский городской округ. Там расположено пять баз горнолыжного отдыха.», - отметил министр культуры и туризма Василий Кузнецов. 
Также горнолыжки расположены Химках, Истре, Сергиевом Посаде, Подольске, Наро- Фоминске, Серпухове, Ленинском, Дзержинском, Раменском, Красногорске, Балашихе, Солнечногорске и Коломне.

Кроме этого, в 30 городских округах пройдут ледовые спектакли от Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Всего за декабрь и январь покажут 39 выступлений.

Стоит отметить, что более 3700 тысяч новогодних мероприятий пройдет в 884 домах культуры. Всего за зиму планируют провести порядка 10 тысяч мероприятий по всему Подмосковью.

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#курорты
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В московском Музее современной истории России пройдут научные ёлки
20 ноября 2023, 13:48

Фото: istockphoto.com/doble-d

В Москве с 17 декабря в Музее современной истории России будут проходить научные ёлки. Об этом сообщили в пресс-службе Музея.
Отмечается, что на научные ёлки можно будет попасть до 14 января 2024 года.

«Музей современной истории России и Политехнический музей приглашают на научные ёлки с 17 декабря 2023 года до 14 января 2024 года. Научным ёлкам Политехнического музея уже 70 лет. В этот раз праздничные мероприятия пройдут в исторических залах Музея современной истории России, которому в 2024 году исполняется 100 лет», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

В музее будет проходить по три сеанса в день для возрастных групп 5-7 и 8-12 лет. На мероприятии ребятам удастся посмотреть мастерскую Деда Мороза, а также провести научные опыты в тематических лабораториях.

А в «Новом театре» 25 ноября состоится показ спектакль Эдуарда Боякова «Гример» по мотивам прозы Николая Лескова. Как передают «Дни.ру», спектакль соединяет принципы иммерсивности и традиционной драмы, когда зрители могут быть частично или полностью стать участниками происходящего.

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#музей
#москва
#спектакль
#мероприятия
#культура
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Премьера спектакля «Громада Маяковский» прошла в Дубне
20 ноября 2023, 10:23

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне прошла премьера спектакля от молодёжной театральной мастерской. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Молодёжная театральная мастерская «Первый состав» представила свой первый спектакль «Громада Маяковский» для жителей Дубны.

«Ребята вышли на новый уровень. Выросли из студенческой студии в театральную мастерскую. Теперь будут работать на базе нашего комплексного молодёжного центра. Большой набор участников запланирован на январь следующего года, приглашают всех желающих старше 15 лет. Обещают, шанс попробовать себя на сцене дадут каждому», отметил работу театралов глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Стоит отметить, что постановка была сделана по мотивам отрезков из биографии поэта Владимира Маяковского после его знакомства с Лилей и Осипом Бриками.

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#подмосковье
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#творчество
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Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат-3»
18 ноября 2023, 13:59

Фото: istockphoto / shironosov

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение новой киноленте «Брат-3». Об этом НСН рассказал руководитель дистрибуции картины Владислав Пастернак.
Пастернак отметил, что в настоящее время некоторые художественные решения фильма рассматриваются с правовой точки зрения, что привело к отказу. 
 
По словам руководителя дистрибуции картины, если они не получат прокатное удостоверение до  20 ноября, показ фильма отменится в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге, а потраченные на его раскрутку деньги пропадут. 

Пастернак добавил, что расписание показов уже сформировано, а не выдача удостоверения прибавит всем хлопот. Например, ​Только возврат 700 билетов в Москве — это испорченный вечер зрителей и лишняя нагрузка на персонал кинотеатра, дополнил руководитель дистрибуции ​фильма. 

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Guardian: Умерла писательница Антония Сьюзен Байетт
18 ноября 2023, 00:52

Фото: iStock/jorgeantonio

Английская писательница, лауреат Букеровской премии Антония Сьюзен Байетт скончалась на 88-м году жизни. О смерти писательницы сообщила The Guardian со ссылкой на издательство Chatto & Windus.
«Мы оплакиваем ее утрату, но нам приятно осознавать, что ее проникновенные произведения будут ослеплять, сиять и преломляться в умах читателей будущих поколений», — сказала глава издательства Клэр Фармер.

Первый роман Байетт «Тень солнца» вышел ещё в 1964 году, но всемирную известность она получила в 1990-м после публикации романа «Обладать», за который писательница была удостоена Букеровской премии. Журнал Time включил это произведение, переведённое более чем на три десятка языков в список 100 лучших романов, написанных на английском языке с 1923 по 2005 год.  

Ещё один роман Антонии Байетт «Детская книга» вошел в шорт-лист Букеровской премии в 2009 году. Всего же Байетт является автором более чем двадцати книг.

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«Просто придурки»: Путин оценил запрещающих общаться деятелям культуры
Путин ответил тем, кто запрещает общаться деятелям культуры
17 ноября 2023, 18:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назвал «просто придурками» тех, кто пытается запрещать общение деятелям культуры из разных стран.
«Нужно не бояться сотрудничать сегодня, не бояться под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики. Люди, которые пытаются запретить деятелям славянской культуры общаться между собой, они, я прошу прощения, если пораню слух людей из области культуры, но они просто придурки», - заявил Путин.
Лидер государства также заявил, что лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, пытаясь фальсифицировать мировую историю.По его словам, подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких, к сожалению, всегда было достаточно, мешает стравливать людей, поэтому лжецы фабрикуют фальшивки и в кино, и в публицистике, и в литературе.

Напомним, Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединённых культур.

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