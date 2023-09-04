Радио1
Главная / Новости / Культура/ Дмитров приглашает на программу «Дмитровский край сквозь века»

Дмитров приглашает на программу «Дмитровский край сквозь века»

04 сентября 2023, 12:30
В Доме культуры «Современник», который находится в Дмитровском городском округе проходит информационно-познавательная программа «Дмитровский край сквозь века».

В рамках информационно-познавательной программы «Дмитровский край сквозь века» гостям расскажут об истории города, его окрестностях, событиях давних времён в городе и современную историю, также гостям много расскажут о достопримечательностях города.

Программа продлится до 21 сентября, участие бесплатное, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.


Читайте также:

В детские школы искусств Подмосковья пошли более 25 тысяч первоклассников.

В подмосковном Красногорске в минувшие выходные отмечали День округа.

В Мытищах назвали обладателей театральной премии имени Станислава Железкина.
#школы
#выходные
#программа
#культура
#дмитровский городской округ
Читайте нас в
В подмосковном Красногорске в минувшие выходные отмечали День округа
04 сентября 2023, 11:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В первые выходные сентября в подмосковном Красногорске отмечали День округа, в рамках которого проводились различные мероприятия для жителей и гостей муниципалитета.
Сотрудники учреждений образования совместно с представителями «Активного долголетия» организовали акцию по сбору денежных средств для медикаментов военнослужащих СВО в субботу, 2 сентября.  

В Городском парке Красногорска провели «Фестиваль шарлотки». Сотрудники учебных заведений Красногорска испекли разные виды шарлотки и порадовали жителей и гостей округа. Все средства вырученные с продаж пирогов пошли на поддержку военнослужащих спецоперации.



Читайте также: 

Более 3 тонн груза помощи отправили в зону СВО из Красногорска.

Красногорцы-труженики прошли торжественным маршем по исторической улице города.

Пострадавшим в результате пожара в Красногорске предоставят временное жильё.
#фестиваль
#сотрудники
#сво
#красногорск
#дмитрий волков
Читайте нас в
Скончалась актриса из сериала «Каменская» Людмила Мелешко
02 сентября 2023, 01:15

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Советская и российская актриса Людмила Мелешко, известная зрителю по роли в сериале «Каменская-2», ушла из жизни в возрасте 64 лет 31 августа. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».
Причины смерти актрисы не разглашаются.

Впервые Мелешко появилась на экране в 1981 году, получив эпизодическую роль в социальной драме «Половодье», где её партнёрами стали Наталья Егорова, Артём Иноземцев и Наталья Вавилова.

Еще одной работой актрисы была комедия «Культпоход в театр». В фильме Мелешко снялась с Валентиной Талызиной и Евгением Стебловым. Однако всеобщую известность артистка получила лишь в 2002 году, после роли в сериале «Каменская-2»

Последний раз на экране Мелешко появилась в 2004 году в картине «Тёмная ночь» режиссёра Дмитрия Астрахана.

Читайте также:

Умерла профессор и балетмейстер Лилия Таланкина

Умерла актриса Арлин Соркин, озвучившая Харли Квинн

Умер режиссёр Глеб Панфилов


#актриса
#смерть
#сериал
#кино
Читайте нас в
В Мытищах назвали обладателей театральной премии имени Станислава Железкина
01 сентября 2023, 22:02

Фото: администрация г. о. Мытищи

В Мытищах подвели итоги пятого по счёту конкурса на соискание театральной премии имени народного артиста России Станислава Железкина. В нём участвовали коллективы из разных городов страны, сообщается на сайте администрации городского округа.
Из 31 театральной постановки в основную часть конкурса прошли девять. Спектакли оценило компетентное жюри, состоящее из заслуженных работников культуры, театральных критиков и экспертов. Они признались, что выбирать победителей было сложно – каждый из спектаклей от первого места отделило всего несколько баллов.

«Большое вам спасибо за ваше творчество и произведения! Желаю вам, чтобы ваш творческий путь состоялся, произведения имели продолжение, а аплодисменты в ваш адрес не стихали», – обратилась к участникам конкурса глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.  

Лучшим кукольным спектаклем для взрослых» признана постановка «Корова» Курганского театра кукол «Гулливер». 

Лучшим кукольным спектаклем для детей названы «Сказки о Ёжике, волшебном лесе и ещё кое о чем…» Чувашского государственного театра кукол из Чебоксар.

 В номинации «Лучший любительский спектакль» победила постановка «Антигона» театра «Луч» Центра детей и юношества из Ярославля.
 
Победители в каждой из номинации получили не только звание лучших, но и призы в размере от 500 до 850 тыс рублей.

Читайте также:

В детские школы искусств Подмосковья пошли более 25 тыс первоклассников

Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Подмосковье

Грандиозный гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» состоится 2 сентября

 

#юлия купецкая
#мытищи
#искусство
#культура
#спектакль
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В детские школы искусств Подмосковья пошли более 25 тыс первоклассников
01 сентября 2023, 20:45

Фото: Минкульт МО

1 сентября обучение в подмосковных детских школах искусств начали более 25 тыс первоклассников. Такие данные привели в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Всего в регионе работает 191 ДШИ, где учатся более 108 тысяч детей, а также четыре государственных профессиональных образовательных учреждения сферы культуры с общим числом студентов 1,9 тыс. 
«Детские школы искусств распахнули двери для ребят, увлечённых различными видами искусства — музыкальное, художественное, хореографическое, театральное и другие. Более 25 тыс первоклассников сегодня впервые познакомились со своими школами и преподавателями. Ряды студентов колледжей пополнили более 500 первокурсников», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Он добавил, что среди учеников и студентов — призёры и дипломанты престижных конкурсов и фестивалей
 
Ежегодно школы искусств и колледжи Подмосковья оснащают новыми музыкальными инструментами, учебной литературой и оборудованием. Правительство Московской области оказывает одарённым детям финансовую поддержку для развития их творческих способностей.

Читайте также:

Воробьёв рассказал Путину о развитии системы образования в Подмосковье

В Одинцове открыли третью по величине в России школу

265 учеников пошли в обновлённую школу «Кадетский корпус» в Химках
 

#минкультуры мо
#искусство
#школы
#дши
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Кинопрокатчик Рогальский назвал показ пиратской версии «Барби» и «Оппенгеймера» несправедливым
01 сентября 2023, 18:36

Фото: iStock/Ekaterina79

Показывать фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» пиратским способом несправедливо по отношению к их авторам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил управляющий партнёр кинопрокатной компании «Наше кино» Максим Рогальский.
Он объяснил, что выступает против показа этих фильмов не с точки зрения нравственности, а с точки зрения защиты авторских прав создателей этих кинокартин.

Ранее сообщалось, что студия дубляжа Red Head Sound завершила перевод и озвучку фильма. В российской версии голосом Марго Робби стала Татьяна Шитова, а Райана Гослинга – Андрей Бархударов. 9 сентября планируется выпустить фильм в прокат в российские кинотеатры.

При этом, в Минкультуры России заявили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не способствуют сохранению традиционных ценностей. Также в ведомстве добавили, что заявок на прокат фильма не поступало.

Читайте также:

Фильм «Барби» с русской озвучкой появится в российских кинотеатрах 9 сентября

Минкульт выступил против показа «Барби» в России

Кинокритик Григорьев раскрыл главные факторы успеха фильма «Барби»
#фильм
#прокат
#россия
#сша
Читайте нас в
Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит в Подмосковье
01 сентября 2023, 10:18

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Дмитрове и Дубне пройдут концерты российского пианиста народного артиста России Дениса Мацуева.

В пятницу, 1 сентября, в 19:00 на Исторической площади Дмитрова состоится большой джаз-концерт с участием пианиста и выдающихся российских джазовых музыкантов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В субботу, 2 сентября, в 19:00 в Дубне на Воднолыжном стадионе имени Валерия Нехаевского состоится сольное выступление Дениса Мацуева.

На оба мероприятия вход свободный для всех желающих.

Самый титулованный, востребованный российский пианист Денис Мацуев любим публикой во всем мире. Он не только один из ярчайших пианистов современности, но и прирожденный артист — интересно не только слушать его игру, но и наблюдать за ней.

Читайте также: 

Грандиозный гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» состоится 2 сентября.

Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко.

В Серпухове состоится фольклорный фестиваль.
#фестиваль
#опера
#концерт
#радио
#джаз
#сотрудничество
#город
#мероприятия
#артист
#служба
Читайте нас в
Берлинская опера возобновит сотрудничество с Нетребко
Берлинская опера в сентябре возобновит сотрудничество с певицей Анной Нетребко
01 сентября 2023, 06:19

Фото: istockphoto/Giancarlo Restuccia

Сотрудничество между Берлинской оперой и российской певицей Анной Нетребко будет возобновлено, объявила пресс-служба культурного учреждения.
Согласно информации, Анна Нетребко выступит на сцене оперы 15 сентября в спектакле «Макбет». Ранее некоторые немецкие музыкальные площадки заявляли о прекращении сотрудничества с певицей из-за предполагаемой связи с российскими властями.

Теперь в Берлинской опере подчеркнули, что Анна Нетребко в последнее время не проводила выступления в России и не планирует в ближайшее время давать концерты на территории этой страны.

Читайте также:

Администрация Праги с подачи украинского посольства просит отменить концерт Анны Нетребко

Associated Press: Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera из-за отмененных выступлений

В Ереване отменили концерт группы Little Big из-за осквернения креста
#суд
#концерт
#страны
#администрация
#площадки
Читайте нас в
В Серпухове состоится фольклорный фестиваль
31 августа 2023, 17:58

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 2 сентября, в подмосковном Серпухове пройдёт VII Региональный фольклорный фестиваль.

Фестиваль фольклора «Серпухов: на стыке трёх губерний» состоится в парке имени Олега Степанова в городском округе Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Этот фестиваль посвятили традиционной культуре Московской, Тульской и Калужской губерний. 


Гости мероприятия смогут увидеть выступления фольклорных коллективов и мультиинструменталистов из Серпухова, Москвы, Тулы и Калуги, принять участие в мастер-классах, дигустациях и другом.  

Фестиваль начнется в 13:00. Вход свободный для всех желающих. 

Читайте также: 

Грандиозный гала-концерт областного фестиваля «Город танцует в парках» состоится 2 сентября. 

В Щёлкове откроется выставка члена Союза художников России и Подмосковья Александра Глебова.

Фестиваль «Пластилиновая ворона» соберёт мультипликаторов из 30 подмосковных городов.
#серпухов
#фестиваль
#выставка
#концерт
#радио
#город
#мероприятия
#служба
Читайте нас в
Милонов: «Мы должны перестать быть культурной обочиной западного мира»
31 августа 2023, 16:12

Фото: istockphoto.com/LeMusique

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что России надо перестать быть некой обочиной западного мира в сфере культуры.
Он добавил, что России нужен не только так называемый аналог Голливуда, но и перечень мировых кинолент, которые могли бы способствовать формированию правильных ценностей и ориентиров человека.

«Мы должны перестать быть культурной обочиной западного мира, на которую выкидывают псевдокультурные окурки и огрызки, которым мы придаём слишком много значения», — прокомментировал в беседе с RT Милонов.

Парламентарий отметил, что намерен обратиться в Минкультуры для того, чтобы разработать список лучших отечественных кинолент, укрепляющих духовные ценности.

Читайте также:

В России представили девятую серию документального цикла о «героях нашего времени»

Сиквел «Секса в большом городе» продлили на ещё один сезон

Фильм «Барби» с русской озвучкой появится в российских кинотеатрах 9 сентября
 
#ценности
#кино
#культура
#россия
#депутат
Читайте нас в
Достижения.рф