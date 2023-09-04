Дмитров приглашает на программу «Дмитровский край сквозь века»

В рамках информационно-познавательной программы «Дмитровский край сквозь века» гостям расскажут об истории города, его окрестностях, событиях давних времён в городе и современную историю, также гостям много расскажут о достопримечательностях города.
Программа продлится до 21 сентября, участие бесплатное, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
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