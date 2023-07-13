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Документальный проект «Русские. XXI век» уже посмотрели почти 900 тысяч человек

13 июля 2023, 13:26

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»

Интерес к документальному кино растёт. Во многом здесь сказывается кризис среди сценарных идей, а как известно, лучший сценарист – наша жизнь. Это подтверждают документальные проекты, которые посвящены жизни обычных людей – разных возрастов, профессий, национальностей.
Один из них – большой 12-ти серийный документальный цикл «Русские. XXI век». Он уже перевалил за свою половину, съёмочная группа проехала 7 регионов нашей большой страны, в центре внимания оказались 35 самых разных человеческих судеб, а количество зрителей уверенно приближается к одному миллиону.



По мнению автора проекта Кристины Никитиной, сейчас есть большая потребность видеть на экране обычных людей, которых зритель будет полностью ассоциировать с собой, своими друзьями, соседями, коллегами по работе.


«Нам так и пишут в комментариях, что «это кино о людях и для людей». Мы стараемся держать эту планку. Очень часто наши герои задают вопрос: «Почему я? Я обычный человек». Вот о таких обычных, но абсолютно удивительных людях мы и снимаем наше кино», - уверена Никитина.

Впереди у съёмочной группы ещё 5 регионов, а это значит, зрители увидят ещё 25 историй о настоящих героях нашего времени.



Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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#филь
#Россия
#герои
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Организаторы «Яблочно-книжного фестиваля в Коломне» назвали его хедлайнеров
13 июля 2023, 11:35

Фото: пресс-служба фестиваля

На «Яблочно-книжном фестивале в Коломне» выступят литературный критик и писатель Павел Басинский, а также ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.
Фестиваль пройдёт в 11-й раз со 2 по 3 сентября. Хедлайнерами выступят Басинский, Варламов и писательница Майя Кучерская.
 
Темой ежегодного книжного фестиваля в этом году станет «Дом, который…». Гости и участники обсудят, какое значение имеет для них дом и каковы границы дом.
  
В программу фестиваля войдут встречи с известными писателями и начинающими авторами, домашний театр в исторических интерьерах города, книжный маркет, а также «литературная кухня» с меню по старинным рецептам.
 
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Организаторы Международного фестиваля «Джазовые сезоны» назвали его участников

На фестивале «Лето. Музыка. Музей» побывали 8 тысяч зрителей

В Подмосковье в июле проведут 115 кинопоказов под отрытым небом
 

#Московская область
#Подмосковье
#фестиваль
#Коломна
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Организаторы Международного фестиваля «Джазовые сезоны» назвали его участников
12 июля 2023, 10:00

Фото: Минкульт МО

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт в этом году 19 и 20 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Несколько лет подряд фестиваль входит в десятку лучших в России, проходящих под открытым небом. В этом году впервые на мероприятии будут работать две сцены. Свои лучшие программы представят российские и зарубежные музыканты», – сказала Каклюгина.
На фестивале выступят Лариса Долина, Игорь  Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy`sBand и многие другие.

На фестивале также пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Гостей ждут спортивные активности, ярмарка и многое другое.

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#Минкульт МО
#Московская область
#Подмосковье
#фестиваль
#Джазовые сезоны
#Горки Ленинские
#Ирина Каклюгина
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«O!News»: Ларисе Гузеевой за неуплату налогов заблокировали банковские счета
12 июля 2023, 04:44

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Операции по двум банковским счетам телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой в ВТБ и «Росбанке» были приостановлены 30 июня, заметил Telegram-канал O!News. Причиной могла стать неуплата налогов.
Ранее Лариса Гузеева зарегистрировала ИП со специализацией на творческих видах деятельности.  

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева известна своими откровенными и порой нецензурными высказываниями, критикой гостей телепередачи «Давай поженимся!» и журналистов. В прошлом году актриса пообещала отказаться от нецензурной брани до конца года, но в феврале опять матом отчитала представителей желтой прессы за слухи о своей эмиграции.

Накануне стало известно, что Первый канал обновил концепцию передачи «Давай поженимся!» (многолетней ведущей которой является Гузеева), убранной из эфира после начала СВО наряду с другими развлекательными шоу, и скоро вернет ее в эфир. По заявлениям самой Гузеевой, новые выпуски будут более конструктивными, «нацеленными на создание семьи и здоровых отношений».

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#Лариса Гузеева
#ВТБ
#блокировка
#банковские счета
#неуплата налогов
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На фестивале «Лето. Музыка. Музей» побывали 8 тысяч зрителей
11 июля 2023, 13:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» под открытым небом провели масштабный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей».

Фестиваль провели на территории Московской области в 6 раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К старту фестиваля почти все билеты были проданы.

«В этом году фестивалю удалось сделать серьезный шаг вперёд. Будем делать всё возможное, чтобы сохранять этот уровень, чтобы фестиваль рос и развивался  дальше. Тем более что мы чувствуем большую поддержку губернатора в этом плане, это очень важно и ценно», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В 2023 году VI Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» в Истре посвятили 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова. Сочинения композитора прозвучали вместе с музыкой авторов, которые внесли лепту в его творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.

«В течение пяти дней сцена под открытым небом с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь принимала ведущих исполнителей и коллективы», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В этом году фестивальное пространство стало гораздо шире и концерты проходили на открытой площадке с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Посещение выставок музея «Новый Иерусалим» входило в фестивальный билет.

Ведомство сообщает, что каждый день фестиваля мероприятия посещали более 1600 гостей.

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Ассоциация союзов писателей и издателей России объявила конкурсный отбор.

В Подмосковье в июле проведут 115 кинопоказов под отрытым небом.

Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» посетили около 1,5 тысячи человек.
#Фестиваль
#Истра
#Василий Кузнецов
#Ирина Каклюгина
#Сергей Рахманинов
#Лето. Музыка. Музей
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Ассоциация союзов писателей и издателей России объявила конкурсный отбор
11 июля 2023, 11:37

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Ассоциация союзов писателей и издателей России открывает новые резиденции в 8 федеральных округах и объявляет конкурсный отбор проекта «Литературные резиденции». Об этом «Радио 1» сообщили в Ассоциации.
Следующий заезд в Резиденцию пройдёт в двух федеральных округах. В Приволжском федеральном округе (г. Пенза) принимаются работы в жанрах научной фантастики, фэнтези и альтернативной истории. Принять участие в конкурсе можно с 3 по 23 сентября. А в Уральском федеральном округе (г. Миасс) с 10 по 30 сентября можно отправить работы в жанрах современной прозы, молодёжной прозы 16+ (фэнтези, романтика) и региональной прозы, раскрывающей культурное своеобразие регионов нашей страны. 

Резидентами станут победители конкурсного отбора от 18 лет и старше, по 6 писателей в каждом из заездов. 
#конкурс
#Союзписателей
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Около 1,5 тысяч человек посетили фестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье
10 июля 2023, 18:10

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» проходил 8 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе.

Фестиваль варенья и сладостей «Вар-Варенье» посетили около 1,5 тысячи человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости смогли поучаствовать в конкурсе «Вар-вареньевых шляп», кулинарных мастер-классах «Сладкие истории», посетить выставку душевных подарков ручной работы «Школа ремесел», традиционный «Парад бабушек», концерт, продегустировать множество видов варенья и другое.

Ведомство сообщает, что 50 бабушек приняли участие в традиционном параде бабушек.

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За первую неделю июля парки Подмосковья посетили свыше 1,9 млн человек.

Губернатор Московской области Воробьёв посетил фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Истре.

В Подмосковье в июле проведут 115 кинопоказов под отрытым небом.
#Ва-Варенье
#фестиваль
#варенье
#Орехово-Зуево
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Актёр Джонни Депп может приехать в Москву осенью
10 июля 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Екатерина Чеснокова

В пресс-службе группы «ЯМОРЕ» сообщили о том, что уже предстоящей осенью в Москву может приехать актёр Джонни Депп.
«В 2020 году у нас появилась идея записать совместную песню, мы закинули эту идею менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, всё усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать», — приводит Газета.ру слова участника группы «ЯМОРЕ» Михаила Лисова.

При этом, Депп получит гонорар в размере $370 тыс., а также для актёра организуют экскурсию по России.

Лисов добавил, что видеозвонок с Деппом состоится уже через две недели.

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#селебрити
#актёр
#визит
#Россия
#музыка
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За первую неделю июля парки Подмосковья посетили свыше 1,9 млн человек
10 июля 2023, 12:55

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

За первую неделю второго летнего месяца, подмосковные парки посетили почти 2 миллионов человек, самым популярным из которых стал парк «Пехорка» в Балашихе.

В парке «Пехорка» в городском округе Балашиха в июле побывали свыше 105,8 тысяч человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На втором месте по посещаемости Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, который посетили порядка 66,7 тысяч жителей и гостей региона. Третью строчку занимает парк «Сестрорецкий», находящийся в Клину — 61,7 тысяч человек.

«Посещаемость наших парков растет год от года. Так, например, за последние пять лет посещаемость парков и лесопарков Московской области увеличилась в 7 раз. Мы делаем все, чтобы отдыхать в парках стало комфортней в любое время года и при любой погоде и это дает результаты», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Ведомство сообщает, что развлекательные мероприятия проводятся во многих парках региона, а также для гостей работаю фуд-корты и точки проката спортивного инвентаря. 

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В рамках подмосковного проекта «Кинопарк» в июле пройдут 115 кинопоказов на 43 площадках 25 городских округов.

Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль рыбной ловли.

Губернатор Московской области Воробьёв посетил фестиваль "Лето. Музыка. Музей" в Истре.
#Парки Подмосковья
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#Подмосковье
#парк
#Михаил Хайкин
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Депутат Колунов пообещал помочь восстановить клинчанам усадьбу Демьяново
10 июля 2023, 11:10

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов пообещал помочь восстановить усадьбу Демьяново в Клину. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы.
«Жители Клина просили восстановить усадьбу Демьяново. Мы их услышали и сделаем для этого всё возможное! Многие клинчане хотят, чтобы памятник истории Демьяново привели в порядок. Безусловно, столь уникальные объекты культурного наследия необходимо восстанавливать. Совместно с администрацией Клинского городского округа мы приложим все усилия, чтобы найти инвестора, готового дать усадьбе вторую жизнь», – сказал Колунов
Усадьба XVIII века расположена в селе Демьяново. В разные годы её владельцами были стольник Михайлов, генерал Наумов, род Полторацких и юрист Танеев – брат известного композитора, ученика Чайковского.   После революции 1917 года имение с территорией в 6 га пришло в упадок. Функционирует лишь расположенная на территории усадьбы Успенская церковь. 

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Подмосковье ищет медработников