Документальный проект «Русские. XXI век» уже посмотрели почти 900 тысяч человек

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»
По мнению автора проекта Кристины Никитиной, сейчас есть большая потребность видеть на экране обычных людей, которых зритель будет полностью ассоциировать с собой, своими друзьями, соседями, коллегами по работе.
«Нам так и пишут в комментариях, что «это кино о людях и для людей». Мы стараемся держать эту планку. Очень часто наши герои задают вопрос: «Почему я? Я обычный человек». Вот о таких обычных, но абсолютно удивительных людях мы и снимаем наше кино», - уверена Никитина.
Впереди у съёмочной группы ещё 5 регионов, а это значит, зрители увидят ещё 25 историй о настоящих героях нашего времени.
Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.
Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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