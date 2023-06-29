Дворцовый мост разведут под вьетнамскую музыку в ночь на 30 июня

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Это приурочено к 100-летию прибытия Хо Ши Мина в Петроград
В Санкт-Петербурге в ночь на 30 июня в рамках шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост разведут под вьетнамскую национальную музыку, тематический плейлист которой подготовили к 100-летию прибытия революционера Хо Ши Мина в Петроград.
Во время звукового шоу «Поющие мосты» в ночь на 22 июня в Санкт-Петербурге звучала знаменитая композиция «Катюша». При подготовке плейлиста ко Дню памяти и скорби были использованы фрагменты первой части Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, архивные записи Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко, а также инструментальные версии песен «На безымянной высоте», «Три танкиста», «Прощание славянки», и другие легендарные композиции.
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«В прошлом сезоне звучала музыка композиторов из 11 регионов Серебряного ожерелья России. Также на протяжении сезона петербуржцев и гостей города ждут и другие тематические плейлисты: ко Дню любви, семьи и верности, ко Дню ВМФ, спортивный плейлист и т.д.» – поделился главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
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Мелисса Тимофеева