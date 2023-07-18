Дворцовый мост в Петербурге разведут в честь 130-летия Владимира Маяковского

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В среду, 19 июля, исполняется 130 лет со дня рождения поэта Владимира Маяковского.
В Санкт-Петербурге музыкальное сопровождение звукового шоу «Поющие мосты» в ночь с 21 на 22 июля и с 22 на 23 июля будет состоять из композиций творческого содружества русских композиторов «Могучая кучка».
Над Невой жители и гости города смогут услышать «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова, Колокольный звон из оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, увертюру на темы трех русских песен Милия Балакирева. Отметим, что организатором мероприятия является «Петербургский дневник».
Отметим, что проект «Поющие мосты» проводится с помощью уникальной смарт-системы распределённия звука. Система входит в состав системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, при этом ее применяют для общественных и культурных городских концертов.
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Дана Игумнова