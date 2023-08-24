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Дворцовый мост в Петербурге разведут под специальный плейлист ко Дню российского кино

24 августа 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/Anna_Pakutina

Ко Дню российского кино в рамках звукового шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге Дворцовый мост разведут под специальный плейлист.
Отмечается, что зрители услышат увертюру из кинофильма «Укрощение огня», а также музыку из картин «Человек-амфибия», «Мой добрый папа» и «Бедный, бедный Павел».

«В этом году мы переформатировали музыкальную подборку так, чтобы она состояла из произведений к кинофильмам. Впервые за историю «Поющих мостов» музыкальное сопровождение затронет время до разводки моста: музыка начнётся за две минуты до того, как мост начнут разводить. Так мы хотим усилить драматургию проекта», – поделился главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.


Разводить Дворцовый мост под специальный киноплейлист будут в ночь с 25 на 26 августа, а также с 26 на 27 августа.

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#мост
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День рождения Каширы отметят масштабным праздником
24 августа 2023, 09:40

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

В субботу, 26 августа, Кашира отпразднует своё 667-летие.
Для гостей праздника подготовлена масштабная праздничная программа с ярмарками, выставками, шоу, мастер-классами и выступлением известных российских звёзд, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках празднования также состоится торжественное открытие набережной Оки, где состоится концертная программа и водное шоу.
«Уважаемые каширяне и гости города! Приглашаю Вас посетить празднование Дня города, зарядиться положительными эмоциями и вместе отметить 667-летие любимого города. Встретимся на празднике!», — написал временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
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Временно исполняющий полномочия главы Каширы Шувалов проверил ход строительных работ школы.
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#шоу
#служба
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Российский актер умер в 31 год
Актер Иван Личидов умер в Санкт-Петербурге на 32-м году жизни
24 августа 2023, 01:40

Фото: iStock/SergeyPankratov

Известный российский театральный деятель Иван Личидов ушел из жизни в возрасте 31 года в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно из сообщения ижевского Центра современной драматургии и режиссуры в социальной сети «ВКонтакте», где Иван был частью коллектива.
«Он был неповторимым актером, оставившим след в сердцах многих зрителей. Ведь Личидов был не только талантливым артистом, но и выдающимся педагогом, руководителем и культурным менеджером», — подчеркнули в ЦСДР.
Иван родился 1 февраля 1992 года в городе Сарапул, Удмуртия. Он сотрудничал с различными театральными студиями, возглавлял IZH.DOC.TEАТR с 2016 по 2018 год и культурный центр АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ Ижевск с 2018 по 2020 годы. В Центре современной драматургии и режиссуры Личидов работал начиная с 2012 года.

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Праздник «День Государственного Флага» в парках посетили почти 8,5 тысяч человек
23 августа 2023, 17:16

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

22 августа в 70 парках Московской области проходили праздничные мероприятия по случаю «Дня Государственного Флага».

Для гостей праздника были подготовлены развлечения: флешмобы, шоу воздушных змеев «Наш флаг — наша гордость», шествия с флагом Российской Федерации, концерты «Символ России», раздачи открыток, флажков и ленточек в цветах флага и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Также, в рамках мероприятия прошли лектории «История российской символики» и образовательные лекции «Значение». Гости праздника поучаствовали в мастер-классах по каллиграфии и истории славянского письма, а также посетили иллюстративные выставки «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации» и поэтический концерт «Под флагом единым».

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#письма
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Сиквел «Секса в большом городе» продлили на еще один сезон
Сериал «И просто так» продлили на третий сезон
23 августа 2023, 14:26

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Сиквел сериала «Секс в большом городе» – «И просто так» продлили на третий сезон. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам представителя  компании Max Сары Обри, новые эпизоды сериала оказались очень популярными, поэтому продюсеры решили продолжать съемки сиквела. Продолжение сериала можно посмотреть в РФ на стриминговых площадках.

Отмечается, что на данный момент информации об актерском составе третьего сезона нет. Напомним, в первом сезоне не снималась актриса Ким Кэтролл. 

Ранее выяснилось, что премьера фильма «Барби» с русской озвучкой назначена на 9 сентября. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова. 

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Фильм «Барби» с русской озвучкой появится в российских кинотеатрах 9 сентября
23 августа 2023, 14:07

Фото: iStock/fieldwork

Премьера фильма «Барби» с русской озвучкой назначена на 9 сентября. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова. Об этом сообщили в группе студии «ВКонтакте».
Отмечается, что списки кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, будут объявлены ближе к премьере. «Барби» покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется сюжетом, актёрским составом, яркой картинкой и сарафанным радио. А депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.

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#лгбт
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Вход в Музей Победы станет бесплатным для школьников и студентов 27 августа
23 августа 2023, 11:50

Фото: istockphoto.com/guruXOOX

Школьники и студенты смогут бесплатно пройти в Музей Победы в последнее воскресенье лета, 27 августа.
«27 августа, в последнее воскресенье лета, вход в Музей Победы для школьников и студентов будет бесплатным. Юные гости смогут посетить экспозиции и залы музея (кроме экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»), осмотреть сразу девять выставок», – рассказали в беседе с АГН «Москва» в пресс-службе музея.

Уточняется, что к посещению будут доступны такие выставки и экспозиции музея, как «Линия фронта проходит в твоем цехе», «Закат Цитадели», «Война: день за днем», «Утраченное детство», «Крупным планом», «Фронтовой театр Евгения Кобытева» и т.д.

А тем временем, можно проверить, на сколько хорошо мы знаем изображения известных полотен. Так, «Дни.ру» предложили читателям узнать, как хорошо работает их зрительная память и помнят ли они что именно изображено на известных картинах с помощью небольшого развлекательного теста.

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#выставки
#студенты
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Областной проект «Театр кукол в парке» приглашает на заключительные спектакли
23 августа 2023, 10:16

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский областной государственный театр кукол в рамках специального проекта «Театр кукол в парке» приглашает 26 и 27 августа всех желающих на заключительные показы спектаклей в парках.

В субботу, 26 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Принцесса Крапинка», покажут его в Парке им. И. А. Лямина в Дмитровском городском округе. Спектакль поведает историю королевской семьи, которой подарили волшебной яйцо, в котором находилась принцесса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.


В воскресенье, 27 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Золотой цыплёнок» в Центральном парке Зарайска. Этот спектакль про курочку Рябу.

На прошлых выходных спектакли посетили порядка 500 человек. 

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#человек
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В Подмосковье назовут победителей Конкурса-фестиваля «И звёзды становятся ближе…»
22 августа 2023, 19:33

Фото: Главное командование ВКС

В подмосковном Краснознаменске пройдёт гала-концерт Конкурса-фестиваля творчества военнослужащих Воздушно-Космических сил, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «И звёзды становятся ближе…». Об этом сообщили в Главном командовании ВКС Минобороны России, которое проводит конкурс вместе с Центральным офицерским клубом ВКС. 
«В этом году конкурс посвящён 110-летию со дня рождения трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. В качестве почётных гостей приглашены видные представители армии, культуры и общественные деятели», – говорится в сообщении. 
Торжественная часть и награждение победителей конкурса пройдут 30 сентября в 15 часов в Доме офицеров по адресу: город Краснознаменск, площадь Ленина, дом 1. 
 
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#вкс
#краснознаменск
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Российские кинотеатры продают билеты на «Барби»
22 августа 2023, 10:08

Фото: istockphoto/Ekaterina79

Кинотеатры в Москве открыли продажу билетов на фильм «Барби», показ планируют начать с 9 сентября.
Mash пишет, что фильм выйдет на российские экраны в оригинальной версии, ббудет сопровождаться качественным изображением и профессиональным многоголосым дубляжом.«Барби» покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма. По такой схеме в России уже выходили «Аватар», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам! Ярость богов».
 
Накануне в Минкульте России подчеркнули, что никаких заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» не получали.
 
Фильмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и Греты Гервиг «Барби» вышли в мировой прокат 21 июля. Правами на фильм «Оппенгеймер» владеет американская студия Universal Pictures, на «Барби» — киностудия Warner Bros. Компании покинули Россию весной 2022 года после начала СВО.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется сюжетом, актёрским составом, яркой картинкой и сарафанным радио. А депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ. Она считает, что фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».

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