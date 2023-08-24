Дворцовый мост в Петербурге разведут под специальный плейлист ко Дню российского кино

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«В этом году мы переформатировали музыкальную подборку так, чтобы она состояла из произведений к кинофильмам. Впервые за историю «Поющих мостов» музыкальное сопровождение затронет время до разводки моста: музыка начнётся за две минуты до того, как мост начнут разводить. Так мы хотим усилить драматургию проекта», – поделился главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
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