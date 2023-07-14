Эдгард Запашный: «Пугачёва сама себя хоронит, как творческую личность»

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» под открытым небом провели масштабный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей».

Фестиваль провели на территории Московской области в 6 раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.



К старту фестиваля почти все билеты были проданы.

«В этом году фестивалю удалось сделать серьезный шаг вперёд. Будем делать всё возможное, чтобы сохранять этот уровень, чтобы фестиваль рос и развивался дальше. Тем более что мы чувствуем большую поддержку губернатора в этом плане, это очень важно и ценно», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В 2023 году VI Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» в Истре посвятили 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова. Сочинения композитора прозвучали вместе с музыкой авторов, которые внесли лепту в его творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.

«В течение пяти дней сцена под открытым небом с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь принимала ведущих исполнителей и коллективы», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В этом году фестивальное пространство стало гораздо шире и концерты проходили на открытой площадке с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Посещение выставок музея «Новый Иерусалим» входило в фестивальный билет.

Ведомство сообщает, что каждый день фестиваля мероприятия посещали более 1600 гостей.

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