Эдгард Запашный: «Пугачёва сама себя хоронит, как творческую личность»

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«Пугачёва сама себя хоронит, как творческую личность. Если Кобзон ушёл великим, то Пугачёва уходит, сама себя закапывая. Будут ли про неё говорить, что она великая? Нет, потому что всё то, что она сделала — не вызывает уважения», — пояснил в проекте «Абзаца» «Так сказать» Запашный.
А писатель Сергей Лукьяненко заявил, в свою очередь, что в нашей стране долго процветали творческие люди, интеллигенция, в частности, писатели, которые ненавидят Россию.
«Любой предатель, бежавший на Запад, будет отрабатывать изо всех сил ту свою пайку», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Лукьяненко.До этого писательница Мария Арбатова заявляла, что беда российских элит в том, что они максимально западноцентричны.
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