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Эдгард Запашный: «Пугачёва сама себя хоронит, как творческую личность»

14 июля 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/Михаил Воскресенский

Директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что эстрадную певицу Аллу Пугачёву, которая ранее была звездой российской эстрады, сейчас уже забывает публика.
«Пугачёва сама себя хоронит, как творческую личность. Если Кобзон ушёл великим, то Пугачёва уходит, сама себя закапывая. Будут ли про неё говорить, что она великая? Нет, потому что всё то, что она сделала — не вызывает уважения», — пояснил в проекте «Абзаца» «Так сказать» Запашный.

А писатель Сергей Лукьяненко заявил, в свою очередь, что в нашей стране долго процветали творческие люди, интеллигенция, в частности, писатели, которые ненавидят Россию.


«Любой предатель, бежавший на Запад, будет отрабатывать изо всех сил ту свою пайку», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Лукьяненко.

До этого писательница Мария Арбатова заявляла, что беда российских элит в том, что они максимально западноцентричны.

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#шоу-бизнес
#Россия
#культура
#писатели
#певцы
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В Химках приступили к ремонту малой сцены театра «Наш Дом»
14 июля 2023, 14:20

Фото: администрация г. о. Химки

В театре «Наш Дом» начался интерьерный и косметический ремонт малой сцены. В предстоящем сезоне камерный зал обретёт обновлённое фойе и расширенное театральное пространство, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.
«Наш дом» – один из лучших профессиональных театров в регионе. В его репертуаре более 90 взрослых и детских постановок. В 2016 году мы подарили театру большую сцену на улице Калинина, а сейчас на ремонте малая, на улице Маяковского», – приводит слова Волошина пресс-служба администрации городского округа. 
Большую сцену на 270 мест на улице Калинина городская администрация подарила театру в честь 20-летнего юбилея со дня основания. Здание оснащено пандусами и подъёмниками для зрителей с ограниченными возможностями. В нём также есть современная световая и звуковая аппаратура, устройство для вертикальной смены декораций. 
Открытие новой театральной площадки состоялось благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьёву в рамках реализации муниципальной программы «Культура городского округа Химки». 

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#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Химки
#театр
#ремонт
#Наш Дом
#культура
#искусство
#Дмитрий Волошин
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В Подмосковье стартует XX Фестиваль уличного кино
13 июля 2023, 16:00

Фото: istockphoto / alffoto

В Московской области начались показы программ XX фестиваля уличного кино, на котором жители и гости региона смогут посмотреть лучшие короткометражные фильмы последних лет.
В Подмосковье пройдут 26 кинопоказов на территории муниципалитетов региона, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей фестиваля познакомят с новыми фильмами и предложат проголосовать за лучшие. 


Фестиваль уличного кино проводится каждый год, на нем показывают лучшие отечественные короткометражные фильмы. 

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В Серпухове выступит джазовый ансамбль Федора Андреева.
#Кино
#уличное кино
#фестиваль
#фестиваль кино
#кино под открытым небом
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Серпуховский художественный музей ждет жителей Подмосковья на выставку «Юсуповы: род, история, коллекция»
13 июля 2023, 15:24

Фото: Радио 1

На выставке впервые в стенах регионального музея представлено около 400 предметов — собрание Государственного музея-заповедника «Архангельское».
Основную часть этого собрания составляют художественные коллекции, книги и бытовые предметы, принадлежавшие до 1918 г. князьям Юсуповым и составлявшие внутреннее убранство усадьбы Архангельское — их подмосковной резиденции, превращенной в 1919 г. в музей.



«Для людей на выставке становится большим открытием, что с начала формирования рода Юсуповых, каждая личность - яркая, интересная и значимая, и все они сделали большой вклад в историю страны. Уникальность семьи Юсуповых в том, что у них всегда был один наследник. Все состояние, капитал они наследовали по одной ветви, оно не разделялось. А второй момент, это педантичность, скрупулёзность и склонность к бюрократизму этого рода. Все записано, все посчитано, вся коллекция, библиотека систематизирована и велись под запись. Даже у нас на выставке представлены бухгалтерские книги производства, вещей, которые расписаны по комнатам. И в этом есть своя уникальность и причина успеха этой семьи», - поделилась заведующий научно-просветительского отдела серпуховского историко-художественного музея Оксана Ловкова.



Цель организаторов выставки - показать, с одной стороны, индивидуальный жизненный путь самых известных представителей семьи Юсуповых и их индивидуальные черты, а с другой — то, что их объединяло: память о происхождении, служение Отечеству, аристократизм, желание коллекционировать предметы искусства, а впоследствии также стойкость в условиях ударов судьбы и трудной жизни в эмиграции.


 
«Посещаемость этой выставки высокая, у жителей Подмосковья есть интерес к фамилии Юсуповых, поэтому люди приходят. Уникальность выставки в том, что мы впервые сделали выставку таким образом, что она рассказывает не о отдельных личностях или только о предметах коллекции, а показывает полноценную историю, которая рассказывает об истоках рода Юсуповых, вместе с историей коллекционирования. То есть, как их коллекция развивалась вместе с представителями рода Юсуповых», - отметила Оксана Ловкова.


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В пространстве предусмотрено мультимедийно-интерактивное оснащение, которое может дать не только визуально-эстетическое наслаждение, но и погрузить в историю семьи Юсуповых при помощи осязания, слуха и даже обоняния.
 
Выставка проходит до 16 ноября текущего года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#Серпухов
#музей
#Юсуповы
#Минкульт
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В Серпухове выступит джазовый ансамбль Федора Андреева
13 июля 2023, 14:24

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

22 июля в Серпухове пройдет выступление джазового ансамбля Федора Андреева в рамках проекта «Объектив России».
Ансамбль Федора Андреева исполнит советские хиты в джазовом стиле в Серпухове 22 июля в 17:00, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Федор Андреев Федор Андреев – один из самых востребованных барабанщиков московской джазовой сцены, он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по классу ударных и начал свою карьеру в оркестре Утесова.

Федор Андреев является постоянным участником проектов «Симфоджаз Братьев Ивановых», «Опера и Джаз», «Венский Бал» на Майорке.

Приобрести билет на концерт можно на сайте.


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#Джаз
#джазовый ансамбль
#Федор Андреев
#Серпухов
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Документальный проект «Русские. XXI век» уже посмотрели почти 900 тысяч человек
13 июля 2023, 13:26

Фото: Авторы проекта «Русские. XXI век»

Интерес к документальному кино растёт. Во многом здесь сказывается кризис среди сценарных идей, а как известно, лучший сценарист – наша жизнь. Это подтверждают документальные проекты, которые посвящены жизни обычных людей – разных возрастов, профессий, национальностей.
Один из них – большой 12-ти серийный документальный цикл «Русские. XXI век». Он уже перевалил за свою половину, съёмочная группа проехала 7 регионов нашей большой страны, в центре внимания оказались 35 самых разных человеческих судеб, а количество зрителей уверенно приближается к одному миллиону. 



По мнению автора проекта Кристины Никитиной, сейчас есть большая потребность видеть на экране обычных людей, которых зритель будет полностью ассоциировать с собой, своими друзьями, соседями, коллегами по работе.

«Нам так и пишут в комментариях, что «это кино о людях и для людей». Мы стараемся держать эту планку. Очень часто наши герои задают вопрос: «Почему я? Я обычный человек». Вот о таких обычных, но абсолютно удивительных людях мы и снимаем наше кино», - уверена Никитина. 

Впереди у съёмочной группы ещё 5 регионов, а это значит, зрители увидят ещё 25 историй о настоящих героях нашего времени.



Фильм доступен в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE. 

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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#филь
#Россия
#герои
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Организаторы «Яблочно-книжного фестиваля в Коломне» назвали его хедлайнеров
13 июля 2023, 11:35

Фото: пресс-служба фестиваля

На «Яблочно-книжном фестивале в Коломне» выступят литературный критик и писатель Павел Басинский, а также ректор Литературного института им. М. Горького Алексей Варламов. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда культуры.
Фестиваль пройдёт в 11-й раз со 2 по 3 сентября. Хедлайнерами выступят Басинский, Варламов и писательница Майя Кучерская.
 
Темой ежегодного книжного фестиваля в этом году станет «Дом, который…». Гости и участники обсудят, какое значение имеет для них дом и каковы границы дом.
  
В программу фестиваля войдут встречи с известными писателями и начинающими авторами, домашний театр в исторических интерьерах города, книжный маркет, а также «литературная кухня» с меню по старинным рецептам.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#фестиваль
#Коломна
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Организаторы Международного фестиваля «Джазовые сезоны» назвали его участников
12 июля 2023, 10:00

Фото: Минкульт МО

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдёт в этом году 19 и 20 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Несколько лет подряд фестиваль входит в десятку лучших в России, проходящих под открытым небом. В этом году впервые на мероприятии будут работать две сцены. Свои лучшие программы представят российские и зарубежные музыканты», – сказала Каклюгина.
На фестивале выступят Лариса Долина, Игорь  Бутман и Московский джазовый оркестр, трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy`sBand и многие другие.

На фестивале также пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Гостей ждут спортивные активности, ярмарка и многое другое.

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#Минкульт МО
#Московская область
#Подмосковье
#фестиваль
#Джазовые сезоны
#Горки Ленинские
#Ирина Каклюгина
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«O!News»: Ларисе Гузеевой за неуплату налогов заблокировали банковские счета
12 июля 2023, 04:44

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Операции по двум банковским счетам телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой в ВТБ и «Росбанке» были приостановлены 30 июня, заметил Telegram-канал O!News. Причиной могла стать неуплата налогов.
Ранее Лариса Гузеева зарегистрировала ИП со специализацией на творческих видах деятельности.  

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева известна своими откровенными и порой нецензурными высказываниями, критикой гостей телепередачи «Давай поженимся!» и журналистов. В прошлом году актриса пообещала отказаться от нецензурной брани до конца года, но в феврале опять матом отчитала представителей желтой прессы за слухи о своей эмиграции.

Накануне стало известно, что Первый канал обновил концепцию передачи «Давай поженимся!» (многолетней ведущей которой является Гузеева), убранной из эфира после начала СВО наряду с другими развлекательными шоу, и скоро вернет ее в эфир. По заявлениям самой Гузеевой, новые выпуски будут более конструктивными, «нацеленными на создание семьи и здоровых отношений».

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#Лариса Гузеева
#ВТБ
#блокировка
#банковские счета
#неуплата налогов
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На фестивале «Лето. Музыка. Музей» побывали 8 тысяч зрителей
11 июля 2023, 13:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» под открытым небом провели масштабный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей».

Фестиваль провели на территории Московской области в 6 раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К старту фестиваля почти все билеты были проданы.

«В этом году фестивалю удалось сделать серьезный шаг вперёд. Будем делать всё возможное, чтобы сохранять этот уровень, чтобы фестиваль рос и развивался  дальше. Тем более что мы чувствуем большую поддержку губернатора в этом плане, это очень важно и ценно», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

В 2023 году VI Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» в Истре посвятили 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова. Сочинения композитора прозвучали вместе с музыкой авторов, которые внесли лепту в его творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева и Аренского.

«В течение пяти дней сцена под открытым небом с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь принимала ведущих исполнителей и коллективы», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В этом году фестивальное пространство стало гораздо шире и концерты проходили на открытой площадке с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь. Посещение выставок музея «Новый Иерусалим» входило в фестивальный билет.

Ведомство сообщает, что каждый день фестиваля мероприятия посещали более 1600 гостей.

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#Фестиваль
#Истра
#Василий Кузнецов
#Ирина Каклюгина
#Сергей Рахманинов
#Лето. Музыка. Музей
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