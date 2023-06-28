Егорьевский музей ждет желающих на экскурсии в рамках проекта «Лето в Подмосковье»

Фото: Фотобанк МО
Егорьевский историко-художественный музей каждые выходные проводит экскурсии по городу и музею в рамках проекта «Лето в Подмосковье»
В этом году с наступлением летнего сезона в Подмосковье стартовал проект «Лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма региона. Каждую субботу в рамках проекта проходит прогулка по городу Егорьевск, а в воскресенье организованы экскурсии по Егорьевскому историко-художественному музею.
Фото: Фотобанк МО
Жители и гости города смогут совершить прогулку по Егорьевску с экскурсоводом, узнать больше о его прошлом, услышать необычные факты и истории, или даже открыть для себя город с других сторон. В Егорьвске переплетается деревянная купеческая архитектура и кирпичные промышленные постройки. Центр города напоминает XIX век, где сохранилась типичная для той эпохи застройка. По заготовленному маршруту можно увидеть Соборную площадь, Купеческие лавки XIX века, здание фабрики братьев Хлудовых, Казанскую церковь.
Фото: Фотобанк МО
Фото:Фотобанк МО
По воскресеньям проходит экскурсия по Егорьевскому историко-художественному музею. Жителям покажут лучшие изделия известных промыслов и производств России XVII-XX веков.: северную резную кость, художественный металл, дерево в разных форматах, стекло, фарфор, а также уникальные собрания живописи и икон. Помимо экскурсии, также организованы интерактивные встречи.
Фото: Фотобанк МО
Экскурсии будут проходить до 31 августа 2023 года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее сообщали, что в Клину состоялось открытие IX Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского.
Фото: Фотобанк МО
Фото: Фотобанк МО
«Обычно, экскурсия у нас стоит 1000 рублей, а в рамках проекта «Лето в Подмосковье» по выходным дням у желающих есть возможность посетить музей или пройтись с экскурсоводом по городу в разы дешевле. Человек может задать вопросы, пообщаться с экскурсоводом и познакомиться с музеем. Каждое воскресенье у нас меняются экскурсоводы и у каждого своя подача, поэтому даже если прийти два раза, можно на город и музей посмотреть с разных сторон. Наша программа действует уже несколько лет, для жителей и гостей города всегда актуальное мероприятие, и даже сейчас люди продолжают нам звонить и планировать экскурсии», - рассказала Александра методист отдела цифрового развития Егорьевского историко-художесвтенного музея.
Фото:Фотобанк МО
По воскресеньям проходит экскурсия по Егорьевскому историко-художественному музею. Жителям покажут лучшие изделия известных промыслов и производств России XVII-XX веков.: северную резную кость, художественный металл, дерево в разных форматах, стекло, фарфор, а также уникальные собрания живописи и икон. Помимо экскурсии, также организованы интерактивные встречи.
Фото: Фотобанк МО
Экскурсии будут проходить до 31 августа 2023 года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее сообщали, что в Клину состоялось открытие IX Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского.
Дана Игумнова