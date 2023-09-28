Электросталь приглашает на фестиваль акустического рока

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Гости фестиваля услышат авторские произведения и кавер-версии известных композиций. Выступят группы: Melancholy, АВСТЕРИЯ, ЛЕС, ИНЬ-ЯНЬ, ГАВАЙЦЫ, STUPID CUPID, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль начнётся в 18:00, вход возможен по приобретённым билетам.
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