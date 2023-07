Элтон Джон дал последнее выступление в Великобритании

Британский музыкант Элтон Джон в последний раз выступил на родине. Выступление прошло 25 июня на музыкальном фестивале Гластонбери, пишут «Известия».Элтон Джон выступил на площадке Pyramid Stage, которая в 2023 году стала самой престижной на Гластонбери.Музыкант начал концерт с песни Pinball Wizard, которая не исполнялась им более десяти лет. Он также исполнил хиты Goodbye Yellow Brick Road, Bennie and the Jets, Candle in the Wind и песню Don't Let the Sun Go Down on Me Джорджа Майкла.«Одним из самых фантастических британских певцов, авторов песен и творческих людей был Джордж Майкл. Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения. Поэтому я хочу посвятить песню его памяти, всей той музыке, что он оставил нам, она чудесна. Это для тебя, Джордж», - цитирует издание слова Элтона Джона.Детективный сериал «Цербер» стал лучшим пилотом сериала на фестивале «Пилот»;В Клину состоялось открытие IX Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского;Новый мультфильм Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах в 2023 году.