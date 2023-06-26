Элтон Джон дал последнее выступление в Великобритании

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Элтон Джон выступил на площадке Pyramid Stage, которая в 2023 году стала самой престижной на Гластонбери.
«Одним из самых фантастических британских певцов, авторов песен и творческих людей был Джордж Майкл. Он был моим другом, моим вдохновением, и сегодня был бы его 60-й день рождения. Поэтому я хочу посвятить песню его памяти, всей той музыке, что он оставил нам, она чудесна. Это для тебя, Джордж», - цитирует издание слова Элтона Джона.
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