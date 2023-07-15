Фёдор Краско сообщил об отсутствии изменений в состоянии отца — народного артиста Ивана Краско

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Изменений в состоянии народного артиста России Ивана Краско, который был экстренно госпитализирован и прооперирован в Санкт-Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, пока нет. Как сообщил ТАСС сын 92-летнего актёра Фёдор Краско, его отец периодически приходит в сознание.
По словам Фёдора Краско, ему пока не удалось связаться с отцом напрямую, так как тот по-прежнему находится в реанимации. «Пока он не переведен в палату, мне вообще не дают с ним никак связаться. Ему потом только телефон отдадут», — объяснил он журналистам.
Артиста Ивана Краско, известного зрителю по таким проектам, как «Тарас Бульба», «Мастер и Маргарита», «Улицы разбитых фонарей» и другим, госпитализировали вчера в медицинский центр имени Алмазова с инсультом. Актёр не чувствует всю левую часть тела и лица.
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Артиста Ивана Краско, известного зрителю по таким проектам, как «Тарас Бульба», «Мастер и Маргарита», «Улицы разбитых фонарей» и другим, госпитализировали вчера в медицинский центр имени Алмазова с инсультом. Актёр не чувствует всю левую часть тела и лица.
Помимо этого, у 92-летнего артиста артериальная гипертензия и нарушение кровообращения в мозге. Эти недуги осложняют состояние актёра. Как уточняет Telegram-канал Mash, у Краско это уже четвёртый инсульт. По сведениям РБК, в 2021 году народный артист России переболел коронавирусной инфекцией, а после проходил реабилитацию из-за отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его снова госпитализировали из-за проблем с сердцем и жидкости в легких.
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Артем Путинцев