Радио1
Главная / Новости / Культура/ Фестиваль «Город танцует в парках» в прошедшие выходные посетили более 17,5 тысяч человек

Фестиваль «Город танцует в парках» в прошедшие выходные посетили более 17,5 тысяч человек

21 августа 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Концерт в рамках второго этапа фестиваля «Город танцует в парках» проходил в Видном, Люберцах и Раменском, 20 августа концерты прошли в Домодедове, Подольске и Серпухове.

На сцене фестиваля выступили 664 участника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерты проходили в парках: «Апаринки» Ленинского округа, в Центральном парке округа Люберцы, в Раменском городском парке, в парке «Ёлочки» округа Домодедово, в Парке культуры и отдыха им. В. Талалихина в городском округе Подольск и в парке «Принарский» в Серпухове.


«Прошедшие концерты фестиваля на этих выходных действительно стали яркими и запоминающимися. Знойная погода в субботу, проливной дождь в Подольске в воскресенье — все это не помешало зрителям остаться и смотреть танцевальные номера. Это лишний раз подтверждает важность проекта и трепетное отношение к нему у жителей Московской области», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.


В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове. Втиорой этап фестиваля продолжится до 2 сентября.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте фестиваля.

Читайте также:

В Петербурге пройдёт фестиваль «ДачаФест».

В Орехово-Зуеве откроется выставка профессионального футболиста и художника Андрея Шагарова.

В Балашихе прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию».

#серпухов
#люберцы
#подольск
#россия
#фестиваль
#расписание
#погода
#домодедово
#концерт
#город
#танцы
#мероприятия
#человек
#шоу
#рф
Читайте нас в
В Серпухове пройдет концерт «Два века русского романса»
21 августа 2023, 16:37

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В пятницу, 25 августа, состоится концерт «Два века русского романса» в Серпуховском историко-художественном музее.

Концертную программу будет представлять Юлия Зиганшина — российская певица, лауреат Международного конкурса «Романсиада», заслуженная артистка Республики Татарстан, исполнительница старинных и современных русских романсов, отечественных и зарубежных песен.

Мероприятие начнется в 18:00. Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте музея. 

Читайте также:

Театры кукол представят в Мытищах лучшие спектакли премии имени С.Ф. Железкина.

В Орехово-Зуеве откроется выставка профессионального футболиста и художника Андрея Шагарова.

В Балашихе прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию».
#концерт
#певица
#билеты
#татарстан
#серпухов
Читайте нас в
В Орехово-Зуеве откроется выставка профессионального футболиста и художника Андрея Шагарова
21 августа 2023, 13:44

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

22 августа, в Выставочном зале Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея откроется персональная выставка профессионального футболиста, тренера и художника-любителя Андрея Шагарова.

Андрей Шагаров живет в Куровском и является главным тренером спортивной школы «Легион». Профессионального художественного образования у него нет, но в свободное время Шагаров пишет картины, на которые его вдохновляет красота родного края. В коллекции художника свыше 200 работ, представляющих натюрморты, портреты, пейзажи и исторические композиции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка откроется 22 августа и продлится до 10 сентября текущего года.

Узнать подробную информацию о выставках Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея можно на сайте.

Читайте также:

В Балашихе прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию».

Государственный академический театр классического балета выступит в Петербурге.

Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето» стартует 21 августа.
#фестиваль
#школы
#выставка
#лето
#театр
#красота
#картины
Читайте нас в
Прощание с актёром Игорем Ясуловичем пройдёт 22 августа в МТЮЗе
21 августа 2023, 02:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Церемония прощания с народным артистом России Игорем Ясуловичем, скончавшимся в субботу, состоится во вторник, 22 августа, с 11 до 13 по мск в Московском театре юного зрителя. Об этом говорится непосредственно на сайте МТЮЗа.
Согласно информации ТАСС, отпевание пройдёт в этот же день в храме Успения Пресвятой Богородицы, расположенном в Архангельском-Тюрикове.

Ранее сообщалось, что хирурги дважды прооперировали артиста. Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последнее время. Его состояние резко ухудшилось. 18 июля медики экстренно госпитализировали артиста. В его почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма.

Руководитель актёрской мастерской ВГИКа, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», а также подарил голос королю Гарольду из «Шрека», находился в состоянии средней тяжести. Врачи круглосуточно следили за его самочувствием.

Читайте также:

Умер Народный артист России Игорь Ясулович

В Москве экстренно госпитализировали Народного артиста РФ Ясуловича

Прощание с народным артистом Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа



#прощание
#актеры
Читайте нас в
В Балашихе прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
20 августа 2023, 15:07

Фото: Пресс-служба фестиваля «Русское лето. ZaРоссию»

В Балашихе 19 августа прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе мероприятия.
В мероприятии приняли участие певица Ольга Кормухина и лидер группы Gorky Park Алексей Белов.

«Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» уже второй год проходит в разных регионах страны. И сегодня он впервые в нашем Подмосковье. Так совпало, что 19 августа — это Всемирный день гуманитарной помощи, в честь чего активисты движения «Волонтеры Подмосковья» объявили специальный сбор всех самых необходимых товаров. Также на фестивале проходят мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, сухого душа, нарукавных повязок и других полезных на передовой вещей — все сделанное гостями мероприятия волонтеры отвезут жителям Донбасса и нашим защитникам на новые территории», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина рассказала, что этот фестиваль проводится не для того, чтобы развлекать людей, а для того, чтобы сплочать и вдохновлять их.

А гитарист Алексей Белов, выступая со сцены, сообщил зрителям о важности русских ценностей. Если их не будет, то не будет и русского народа, подчеркнул музыкант.

Приняли участие в фестивале и солисты луганской группы «Собор», которые исполнили русские народные и авторские песни.

Кроме того, фестиваль стал спортивной площадкой. Начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич сообщил, что в рамках фестиваля прошли мастер-классы по фристайлу, работала станция ГТО. А свою спортивную силу показали самый сильный человек Москвы 2022 и 2023 года Дмитрий Логунов и самый сильный человек Тульской области 2021 и 2022 года Илья Четвергов. 

Фестиваль проходит с 13 августа по 8 сентября при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в разных городах России.

Читайте также:

Ольга Кормухина станет хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Балашихе

В Балашихе пройдет всероссийская акция «Ночь кино – 2023»

Всероссийская фотоакция «Мое культурное лето» стартует 21 августа
#балашиха
#фестиваль
#музыка
#подмосковье
#екатерина швелидзе
Читайте нас в
Лада Дэнс вышла на сцену впервые после аварии
Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену в Нижнем Новгороде
20 августа 2023, 00:07

Фото: iStock/Pro2sound

Певица Лада Дэнс, пережившая автомобильную аварию 5 августа в Подольске, впервые после инцидента вышла на сцену. Выступление состоялось в Нижнем Новгороде в рамках празднования дня города. Во время концерта рядом с исполнительницей находились врачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора певицы Сергея Пудовкина.
После ДТП у Лады Дэнс возникли проблемы с речью, и врачи высказали опасения о возможном переломе позвоночника. Тем не менее, позднее состояние артистки ухудшилось, и ей пришлось пережить операцию.

«Есть ответственность перед зрителями. Верно, на месте выступления присутствовали медработники, контролируя процесс. Да, певице предоставлялась медицинская поддержка, включая обезболивающие средства, которые позволили успешно провести выступление», — подчеркнул Пудовкин.
Читайте также:

Телеведущий Андрей Малахов навестил Ладу Дэнс, которая попала в ДТП

Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за угроз убийством

Поклонник Лады Дэнс угрожает ей убийством
#дтп
#врачи
#поддержка
#медработники
Читайте нас в
Государственный академический театр классического балета выступит в Петербурге
18 августа 2023, 18:12

Фото: РИА Новости/Nagaiets

В Санкт-Петербурге 24-27 августа будет выступать Государственный академический театр классического балета.
Зрители смогут увидеть на сцене спектакли «Спартак» (16+), который сделали в год столетия Арама Хачатуряна, «Ромео и Джульетту» (12+) Сергея Прокофьева.

«Репертуар мы подобрали замечательный. У нас всегда была двойная линия существования в балете: классические спектакли и авторские. Классические в своей редакции мы обычно не трогаем – все так, как сделали наши предшественники. Это хореографические шедевры, и мы лишь проясняем драматургию для современного зрителя», — рассказала в беседе с «Петербургским дневником» художественный руководитель театра, балетмейстер Наталья Касаткина.

Читайте также:

В Петербурге стартовали съёмки сериала «Берлинская жара»

В Ликино-Дулёве пройдёт фарфоровый фестиваль «Агашка»

Театры кукол представят в Мытищах лучшие спектакли премии имени С.Ф. Железкина
#зрители
#культура
#балет
#театр
#санкт-петербург
Читайте нас в
В Петербурге стартовали съёмки сериала «Берлинская жара»
17 августа 2023, 17:40

Фото: istockphoto.com/lapandr

В Санкт-Петербурге начались съёмки шпионской драмы «Берлинская жара», который выйдет уже в 2024 году.
Сериал расскажет о роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР, а также о поединке с британскими спецслужбами за информацию об урановой программе нацистской Германии.

Известно, что в сериале планируется восемь серий.

«Проект не только рассказывает о работе наших учёных и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьёзные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» продюсер Дмитрий Пристансков.

Отмечается, что в проекте принимают участие такие артисты, как Гела Месхи, Алексей Филимонов, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Егор Бероев и др.

Читайте также:

Театры кукол представят в Мытищах лучшие спектакли премии имени С.Ф. Железкина

Голливудский режиссёр Валентино: «Забастовка актёров вызвана страхом»

Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил кинопрокат в России и СНГ
 
#фильм
#проект
#санкт-петербург
#сериал
#культура
Читайте нас в
Подмосковная делегация прибыла в Крым на фестиваль «Таврида.Арт»
15 августа 2023, 22:59

Фото: МИСК МО

Делегация Московской области прибыла в Крым, где 17 августа стартует главный молодёжный фестиваль страны «Таврида.Арт». В нём примут участие ребята со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В этом году выставка регионов России состоится в новом формате. Теперь все стенды располагаются в современном выставочном центре «АРТ-ЭКСПО». Московская область представляет стенд «Подмосковье – это любовь». 
«Слоган родился естественным образом среди посетителей стенда Московской области на Тавриде в прошлом году. Именно так они охарактеризовали атмосферу нашего стенда, такие эмоции испытывали. Поэтому мы решили ничего не выдумывать. Подмосковье действительно дарит любовь всем, кто оказывается в нашем регионе. И, конечно, в Подмосковье невозможно не влюбиться», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
Павильон станет площадкой для презентаций лучших достижений регионов, арт-резиденций и учебных заведений. Тема этого сезона – «Было. Есть. Будет» – отражает развитие творчества, образования и культурного кода каждого участника выставки. Конструкция площадью 3,5 тыс кв м и высотой 12 м расположена между пляжем «Ракета» и академией «Меганом». 

Читайте также:

Подмосковные юнкоры вошли в число победителей на Всероссийском медиафоруме

Участники акции «Доброе дело» отправили в Донбасс около 4 тыс тонн помощи

Около тысячи молодых людей стали участниками форума «Подмосковье – это мы»
 

 
#фестиваль
#таврида
#крым
#молодёжь
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
В Ликино-Дулёве пройдёт фарфоровый фестиваль «Агашка»
15 августа 2023, 22:18

Фото: Минкульт МО

В городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского городского округа 19 августа пройдёт VI фарфоровый фестиваль «Агашка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«На фестивале состоится карнавальное шествие по городу фарфоровой королевы и ее свиты. На конкурсе «Фарфоровая кокетка» будут представлены костюмы, при создании которых использовались мотивы характерной для дулёвского фарфора росписи. Также гостей ждут мастер-классы мастеров народных художественных промыслов», – говорится в сообщении.
Супруги, празднующие в этом году 20-летие совместной жизни, станут участниками церемонии бракосочетания «Фарфоровая свадьба».
 
Название «агашка» означает элемент росписи на посуде дулёвского завода. Рисунок представляет собой цветок, напоминающий розу.
 
Первый фарфоровый фестиваль прошёл в Подмосковье пять лет назад.

Читайте также:

Ольга Кормухина станет хедлайнером фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Балашихе

Почти 5 тысяч человек посетили первый день второго этапа фестиваля «Город танцует в парках»

В Клину покажут гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством маэстро Башмета
 

#минкульт мо
#фестиваль
#ликино-дулёво
#народные промыслы
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников