Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре открыли сочинениями Рахманинова

Фото: пресс-служба музея «Новый Иерусалим»
Знаковое событие в культурной жизни Москвы и Подмосковья — фестиваль «Лето. Музыка. Музей» объединит меломанов с 5 по 9 июля в музее «Новый Иерусалим». В этом году он посвящён 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова. На сцену выйдут известные музыкальные коллективы и исполнители. Об открытии фестиваля – репортаж корреспондента «Радио 1».
VI Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» в Истре – одно из самых долгожданных событий для меломанов. За 5 дней музыкального оупен-эйра прозвучат сочинения Сергея Рахманинова и композиторов, которые повлияли на его творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Лядова, Танеева. В концертах принимают участие Вадим Руденко, Гайк Казазян, Иван Бессонов.
За два часа до начала концерта гости смогут посетить временные и постоянные экспозиции музея, в том числе выставку «Под знаком Рубенса», которую продлили до 30 июля.
8 и 9 июля Большой театр России впервые в Подмосковье под открытым небом представит оперу «Алеко» в полномасштабном исполнении: солисты, труппа и оркестр — 170 человек на сцене. Это стало возможным и благодаря возрастающей популярности фестиваля, и благодаря выбору уникальной концертной площадки. В этом году для зрительного зала организовали большое пространство: из круглого музейного атриума сцена переместилась в амфитеатр, вмещающий 1600 человек. Теперь гости смогут насладиться не только музыкой, но и панорамными видами Ново-Иерусалимского монастыря.
Открыл фестиваль его постоянный резидент – Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Внимание публики в течение ближайших двух часов захватили знаменитые сочинения Сергея Рахманинова: Второй фортепианный концерт и Вторая симфония. Дирижировал Дмитрий Юровский, солировал Вадим Руденко.
Ведущий вечера, музыковед Ярослав Тимофеев отметил, что музыку Рахманинова часто называют пейзажной, природной, и она будет звучать на фоне непредсказуемой, небесной анимации. Зрителей не испугало разгулявшееся ненастье: ни один не ушёл с концерта из-за непогоды. Дождь, а затем прояснившееся небо создали для слушателей визуальный фон.
Предваряя исполнение Второго фортепианного концерта, музыковед Ярослав Тимофеев отметил, что это произведение насыщено энергией весны.
Именно такую роль это произведение сыграло в судьбе композитора. Оно появилось после тяжёлой депрессии. Второй фортепианный концерт преисполнен торжеством жизни и радостью.
После антракта концерт продолжился рахманиновской Симфонией №2 в 4 частях. На мультимедийный экран проецировались пейзажи четырёх времён года.
Даже самые юные внимательно слушали рахманиновские мелодии в исполнении ГАСО России им. Е.Ф. Светланова. После концерта и криков «браво» Госоркестр сыграл «Пляску мужчин» из оперы «Алеко». Это стало для зрителей сюрпризом и вызвало очередные овации.
Ранее мы сообщали, что на фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре ждут около 8 тысяч зрителей.
Об этом и других интересных событиях – на туристическом портале Московской области.
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VI Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» в Истре – одно из самых долгожданных событий для меломанов. За 5 дней музыкального оупен-эйра прозвучат сочинения Сергея Рахманинова и композиторов, которые повлияли на его творчество: Чайковского, Римского-Корсакова, Лядова, Танеева. В концертах принимают участие Вадим Руденко, Гайк Казазян, Иван Бессонов.
8 и 9 июля Большой театр России впервые в Подмосковье под открытым небом представит оперу «Алеко» в полномасштабном исполнении: солисты, труппа и оркестр — 170 человек на сцене. Это стало возможным и благодаря возрастающей популярности фестиваля, и благодаря выбору уникальной концертной площадки. В этом году для зрительного зала организовали большое пространство: из круглого музейного атриума сцена переместилась в амфитеатр, вмещающий 1600 человек. Теперь гости смогут насладиться не только музыкой, но и панорамными видами Ново-Иерусалимского монастыря.
«Хочу поблагодарить Большой театр. Работа заняла полтора года, мы неоднократно встречались, думали, как нам объединить сцену и декорацию, чтобы был виден красивый монастырь, который находится в 300 метрах», – отметил на пресс-конференции министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Открыл фестиваль его постоянный резидент – Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. Внимание публики в течение ближайших двух часов захватили знаменитые сочинения Сергея Рахманинова: Второй фортепианный концерт и Вторая симфония. Дирижировал Дмитрий Юровский, солировал Вадим Руденко.
Ведущий вечера, музыковед Ярослав Тимофеев отметил, что музыку Рахманинова часто называют пейзажной, природной, и она будет звучать на фоне непредсказуемой, небесной анимации. Зрителей не испугало разгулявшееся ненастье: ни один не ушёл с концерта из-за непогоды. Дождь, а затем прояснившееся небо создали для слушателей визуальный фон.
«Вспоминаю ощущения прошлого года, слияние музыки с природой, когда у нас исполнялись произведения Скрябина, Равель. В какой-то момент вечером, когда деревянные духовые начали изображать птиц, прилетели настоящие птицы. Это было совершенно удивительное ощущение, когда у тебя была настоящая перекличка музыки и природы. Это возможно только, конечно же, на открытых площадках», – рассказал журналистам художественный руководитель фестиваля, дирижёр Дмитрий Юровский.
Предваряя исполнение Второго фортепианного концерта, музыковед Ярослав Тимофеев отметил, что это произведение насыщено энергией весны.
«Можно назвать сотню причин, по которым люди снова и снова влюбляются во Второй фортепианный концерт. Я назову одну: это энергия весны, которая переполняет партитуру концерта. Причём весна у Рахманинова не такая, как у Вивальди во «Временах года»: весна с чистого листа, с которой начинается календарный круг. У Рахманинова это весна после долгой, тяжелой, изнурительной русской зимы», – поведал зрителям ведущий вечера.
Именно такую роль это произведение сыграло в судьбе композитора. Оно появилось после тяжёлой депрессии. Второй фортепианный концерт преисполнен торжеством жизни и радостью.
После антракта концерт продолжился рахманиновской Симфонией №2 в 4 частях. На мультимедийный экран проецировались пейзажи четырёх времён года.
«Было много попыток объяснить сюжет Второй симфонии. Часто её называют гимном Родине, или русским пейзажем, или предчувствием эмиграции. Но все эти ассоциации затрагивают ткань Симфонии по касательной, никак не помогая проникнуть в её сущность. Потому что на самом деле Вторая симфония – это чистая музыка. Её нельзя исчерпать словами, как нельзя исчерпывающе описать живого человека. Мне кажется, что Вторая симфония – это и есть самый точный и самый объёмный автопортрет Рахманинова в его рассвете, во время его лета, в 33 года. Автопортрет, выполненный в жанре пейзажа», – поделился Ярослав Тимофеев.
Даже самые юные внимательно слушали рахманиновские мелодии в исполнении ГАСО России им. Е.Ф. Светланова. После концерта и криков «браво» Госоркестр сыграл «Пляску мужчин» из оперы «Алеко». Это стало для зрителей сюрпризом и вызвало очередные овации.
Ранее мы сообщали, что на фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре ждут около 8 тысяч зрителей.
Об этом и других интересных событиях – на туристическом портале Московской области.
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Аэлита Украинская