Фестиваль «Молодой Пушкин» в Химках собрал более 200 писателей и студентов

Фото: администрация г.о. Химки
Участники представляли 55 регионов страны
Более 200 специалистов из 55 регионов России собрали литературный фестиваль «Молодой Пушкин» и форум Союза писателей России «В Химках». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятия приурочили к 225-летию Александра Пушкина. Фестиваль в шестой раз собрал студентов, старшеклассников и известных писателей. На площадке Московского государственного института культуры прошли мини-лекции, творческие семинары, интеллектуальные дискуссии и выступления поэтических театров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Химках открыли первый в Подмосковье музей казачьего быта.
Мероприятия приурочили к 225-летию Александра Пушкина. Фестиваль в шестой раз собрал студентов, старшеклассников и известных писателей. На площадке Московского государственного института культуры прошли мини-лекции, творческие семинары, интеллектуальные дискуссии и выступления поэтических театров.
«Фестиваль рассчитан на выход лучших писателей России к молодому читателю, вовлечение студентов и старших школьников в фестивальное движение. «Молодой Пушкин» – это и оригинальные форматы, и воскрешение традиций Царскосельского лицея, просвещённого взросления и обретения внутренней свободы через творчество», – сказал председатель Совета молодых литераторов Союза писателей России, руководитель фестиваля Андрей Тимофеев.По результатам работы фестиваля 16 молодых талантов рекомендованы для вступления в Союз писателей России. Теперь все участники отправятся в тур по регионам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Химках открыли первый в Подмосковье музей казачьего быта.
Лора Луганская