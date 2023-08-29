Фестиваль «Пластилиновая ворона» соберёт мультипликаторов из 30 подмосковных городов

Фото: Минкульт МО
«Фестиваль состоится 2 сентября на Соборной площади города. Для тех, кто пробует себя в мультипликации, пройдут семинары и мастер-классы. Для гостей подготовили концертную программу и конкурс мультфильмов. Начало фестиваля – в 16 часов, вход свободный», – говорится в сообщении.Как рассказали в министерстве, цели фестиваля – популяризация мультипликационного творчества путём вовлечения жителей Подмосковья в развитие анимации, поддержка талантливых авторов, обмен опытом, поиск новых идей в искусстве и многое другое.
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