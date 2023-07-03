Фестиваль «Таврида.АРТ» состоится в августе

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С 17 по 21 августа этого года в Крыму пройдёт фестиваль «Таврида.АРТ» для деятелей культуры, а также для призёров и победителей проектов «Россия – страна возможностей».
Регистрация для участия в мероприятии началась 2 июня. Среди категорий участников фестиваля числятся: музыканты, певцы, танцовщики, журналисты, актёры, режиссёры, дизайнеры, IT-специалисты и другие представители талантливой молодёжи России.
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Андрей Гаврилов