Фестиваль «Театральная завалинка» завершился

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Всероссийский молодёжный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральная завалинка» завершился. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
«Театральная завалинка» проходила с 6 по 11 ноября на базе пансионата «Лесной городок» в Одинцово. Приняли участие в фестивале более 400 человек ос всей страны. Кроме того, в рамках мероприятия был представлен 21 коллектив.
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