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Фестиваль «Театральная завалинка» завершился

13 ноября 2023, 20:54
Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Всероссийский молодёжный фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральная завалинка» завершился. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.

Гран-при фестиваля получил жуковский театр ШЭСТ за спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, а лауреатами стали детская театральная студия «Детский остров» за спектакль «Варвара Ивановна» по сказке Бориса Шергина, образцовый театральный коллектив «Прикосновение» за спектакль «Панночка (ВИЙ)» по мотивам повести Николая Гоголя «Вий» и пьесы Нины Садур «Панночка», а также театр «Окна» за спектакль «Чемоданчик» по сценарию Ники Кобзарь.

«Театральная завалинка» проходила с 6 по 11 ноября на базе пансионата «Лесной городок» в Одинцово. Приняли участие в фестивале более 400 человек ос всей страны. Кроме того, в рамках мероприятия был представлен 21 коллектив.

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#жуковский
#концерт
#театр
#мероприятия
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В Жуковском состоится торжественное собрание в честь 35-летия полёта «Бурана»
13 ноября 2023, 20:45

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском 15 ноября пройдёт торжественное мероприятие по случаю 35-летия полёта «Бурана». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Буран» — многоразовый космический корабль, которые совершил свой единственный полёт 35 лет назад.

Торжественное собрание пройдёт во Дворце культуры города Жуковский, где инженеры и летчики ЛИИ и ученые ЦАГИ поделятся воспоминаниями о работе по программе «Энергия-Буран». Также на собрании расскажут об основных этапах создания и реализации первого в мире полёта беспилотного космического корабля в космос. А в заключении вечера состоится концерт, где выступит Московский мужской хор под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Рыбина.

Отмечается, что на собрании будут Герои Советского Союза и России, заслуженные лётчики-испытатели, ветераны, а также учащиеся городских школ и молодые специалисты.

Собрание начнётся в 16:00, вход на мероприятие будет свободным.

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#ученые
#космос
#жуковский
#концерт
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В Пушкино прошёл необычный концерт-лекция «Играют преподаватели»
13 ноября 2023, 18:54

Фото: Администрация городского округа Пушкинский

10 ноября в концертном зале колледжа имени С.С. Прокофьева в Пушкино прошёл концерт-лекция под названием «Играют преподаватели», организованный Методическим объединением Детских школ искусств Пушкинского городского округа.
В рамках мероприятия педагоги исполнили произведения отечественных и зарубежных композиторов, а также народные и эстрадные композиции. В концертной программе были представлены и авторские работы преподавателей Пушкинской детской школы искусств – Сергея Риневича и Джамилы Наимовой.

Как рассказали в администрации городского округа Пушкинский, гостей порадовали выступлениями фортепианных ансамблей, трио и квартетов, а также сольными концертами на флейте, саксофоне, скрипке, домре и гитаре.
«Концерт стал вдохновляющим импульсом для воспитанников - учиться лучше и покорять новые музыкальные вершины», — отметили в администрации горокруга. 
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#колледж
#пушкинский округ
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В Серпухове пройдет областной конкурс классического танца
13 ноября 2023, 15:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове состоится Московский областной конкурс классического танца «Пируэты Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Конкурс классического танца пройдет 18 ноября на базе ДК «Россия».

В конкурсе примут участие коллективы и солисты классического танца, хореографические студии, театры балета культурно-досуговых учреждений, детских школ искусств и других учебных заведений сферы культуры.

Зрители мероприятия смогут увидеть яркие сцены мировых шедевров классической хореографии, одиночные постановки артистов с элементами современного танца. Участники будут соревноваться в номинациях «Авторские постановки на основе классического танца» и «Классическое наследие».

Кроме этого, конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 10 до 12 лет,  от 13 лет до 15 лет и  от 16 до 20 лет.

Стоит отметить, что «Пируэты Подмосковья» проводятся с 2002 года. 

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#балет
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В Литве собираются лишить гражданства известную балерину, поддержавшую спецоперацию
Литва лишит гражданства российскую балерину Лиепу за поддержку СВО
13 ноября 2023, 13:56

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

МВД Литвы обязало Департамент миграции лишить литовского гражданства балерину Илзе Лиепу, так как она поддерживает специальную военную операцию. Об этом сообщает издание BNS LRT.

«В пятницу Департамент миграции направил запросы в ответственные учреждения страны с просьбой дать оценку публичным заявлениям Илзе Лиепы», — сказано в сообщении ведомства, которое приводит издание.
Около года назад балерина в интервью российскому Youtube-каналу «Эмпатия Манучи» заявила, что поддерживает СВО на Украине и отметила, что не сомневается в словах президента РФ Владимира Путина. Лиепа также имеет российское гражданство. 

Она добавила, что сейчас происходит противостояние глубинных ценностей, а «Украина стала разменной монетой». 

Ранее издание Politico, ссылаясь на главу литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса писало, что большая часть денег, которые Вашингтон выделил для Украины, была потрачена в самих США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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100 экспонатов представлено на археологической выставке в музее-заповеднике А.С. Пушкина
10 ноября 2023, 22:32

Фото: Минкульт МО

100 предметов материальной культуры XV – начала XX веков представлены на выставке «Земля. Лопата. Каска. Слой». Она открылась в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка посвящена работе археологов. Среди экспонатов – кресты-энколпеоны ХV – XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрбергский торговый жетон и польская монета ХVII века. Все они были найдены при раскопках в Больших Вязёмах и на близлежащей территории. 
«Экспонаты перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности владельца Вязём Годунова, его гостях – иноземных послах, о тех, кто бывал здесь во времена Смуты», – говорится в сообщении.
Выставка подготовлена совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. Культурный слой воронежской земли представлен, например, фрагментами голландских курительных трубок. Возможно, эти предметы связаны с Петром I, который не раз приезжал в Воронеж. Заслуживают внимания нательные кресты, чернильницы, стеклянные сосуды, обнаруженные при раскопках. 
 
Посетителей ждёт специальная программа, которая позволит им почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.
 
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#подмосковье
#московская область
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Режиссёр Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска
10 ноября 2023, 17:35

Фото: РИА Новости/Tesla Motors

Американский режиссёр Даррен Аронофски снимет фильм про миллиардера, создателя Tesla и Starlink Илона Маска, об этом сообщает Variety.
Аронофски является автором таких известных кинокартин как: «Реквием по мечте», «Фонтан», «Черный лебедь», «Мама» и многих других. 

Режиссёр будет работать над фильмом совместно со студией A24, в портфолио которой «Кит», «Все везде и сразу», а также самый популярный сериал последних лет «Эйфория». 

Известно, что сценарий будет написан по биографической книге Маска, которую в сентябре 2023 года издал Уолтер Айзексон. В 2015 году по книге автора был снят фильм о создателе Apple Стиве Джобса.

При этом, кто исполнит главные роли в картине и на какой год запланирована премьера - пока не раскрывается.

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#кино
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В Московской области состоится всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк»
10 ноября 2023, 16:22

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Красногорске пройдет V Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет 11 и 12 ноября на базе спорткомплекса Gym Space в Красногорске. 

Основной задачей фестиваля является поддержка и развитие творческого потенциала любительского циркового искусства. Участие в мероприятии примут артисты в возрасте от 5 до 25 лет со всех регионов России.

Гостей фестиваля ждут выступления от участников в номинациях «воздушная гимнастика», «акробатика», «эквилибристика», «жонглирование», а также «пластическая акробатика».

Стоит отметить, что кроме основной программы участников и гостей ждет показательное выступление от силовых акробатов братьев Команковых. Они являются неоднократным победителей престижных конкурсов и фестивалей, которые выступали на лучших сценических площадках мира.

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#московская область
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50 тысяч человек посетили «Ночь искусств» в Подмосковье
10 ноября 2023, 15:59

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Участниками акции «Ночь искусств» в Подмосковье стали почти 50 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Всероссийской акции «Ночь искусств» в Московской области прошла 4 ноября.

В Подмосковье в общей сложности государственные музеи, библиотеки и Дома культуры посетили свыше 50 тысяч человек.

«<…> Госмузеи в этот день посетили около 39 тысяч человек. Для гостей подготовили специальные экскурсионные и музыкальные программы, викторины для детей, а также организовали мастер-классы и многие другие активности. Библиотеки провели свыше 200 различных мероприятий, которые посетили более 5 тысяч человек. К акции также присоединились 20 Домов культуры, где побывали 5,8 тысяч человек», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что самыми посещаемыми местами стали  государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского и Серпуховский историко-художественный музей. 

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#дом культуры
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В Пушкинском пройдёт масштабный театральный фестиваль
10 ноября 2023, 15:42

Фото: IStock/fergregory

В городском округе Пушкинский состоится Межрегиональный молодежный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского». Показы пройдут сразу на трёх площадках.
В конкурсном отборе приняли участие около 40 детских и молодежных театральных коллективов из Москвы, Московской, Ярославской, Липецкой, Тульской, Владимирской и Белгородской областей. Старт фестиваля запланирован на 20 ноября. В течение пяти дней гости округа будут выступать в Пушкинском музыкально-драматическом театре, ДК Пушкино, Московской областном музыкальном колледже им. С.С. Прокофьева.  

Помимо конкурсной программы коллективы ждут творческие лаборатории, во время которых профессионалы театрального мира будут делиться с юными актёрами секретами мастерства. А для руководителей театральных студий пройдут отдельные образовательные семинары.

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#пушкино
#театр
#фестиваль
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