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Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд
07 августа 2023, 01:49

Фото: IStock/batuhan toker

Кинолента «Баба Яга спасает мир» с участием Людмилы Артемьевой в главной роли стала лидером кассовых сборов в России и СНГ, заработав 97,2 миллиона рублей на прошлых выходных, сообщает kinobusiness.com.

На втором месте в прокатном рейтинге СНГ расположилась картина «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стейтемом, принесшая 50,5 миллиона рублей. Третье место заняла отечественная комедия «За Палыча!», с кассовыми сборами в размере более 45 миллионов рублей за уикенд.

Фильм «Барби», где главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг, оказался на четвертой позиции с суммой в 42 миллиона рублей в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии. Замыкает пятерку лидеров историческая лента «Жанна Дюбарри» со сборами 39,8 миллиона рублей.

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#подмосковье
#фильм
#картина
#лгбт
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В Китае откроется центр по продвижению российской культуры
04 августа 2023, 19:52

Фото: iStock/klenger

Россия и Китай откроют совместный центр продвижения российской культуры, искусства и спорта в КНР. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Ксения Александрова.
В настоящий момент этот центр находится на стадии создания.

В рамках проекта будут реализованы три агентства: по организации шоу, выставок, театральных постановок; по продвижению российских артистов и блогеров; по подбору тренеров и преподавателей. В настоящее время наиболее востребованы в Китае преподаватели актёрского мастерства, балета, фигурного катания и бокса.

В РАССП отметили, что проект поддерживается Министерством культуры и туризма КНР. Кроме того, в рамках этой программы уже прошло выступление ледового шоу Евгения Плющенко. В ближайшем будущем планируется показать китайским коллегам шоу Татьяны Навки и работы российских художников.

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#китай
#россия
#культура
#сотрудничество
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Химкинский МГИК будет сотрудничать с Институтом РАН
03 августа 2023, 19:27

Фото: администрация г. о. Химки

Московский государственный институт культуры и Институт научной информации по общественным наукам РАН подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Институты договорились о совместной деятельности в науке, подготовки кадров и расширения академических связей. Рабочую встречу провели в День открытия Фундаментальной библиотеки ИНИОН.    Стороны будут вместе организовывать и проводить научные и культурные мероприятия, практику для студентов и стажировки для потенциальных работников Фундаментальной библиотеки и научных подразделений ИНИОН РАН. 
 
Участники встречи также посетили музей, новое здание института и читальные залы.

 Ранее делегация МГИК приняла участие в первом в истории Форуме библиотек новых субъектов России. Там было подписано соглашение о сотрудничестве с Донской государственной публичной библиотекой. 
 
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#химки
#культура
#соглашение
#подмосковье
#московская область
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Спектакль Безрукова вошёл в лонг-лист премии «Звезда Театрала»
03 августа 2023, 18:58

Фото: Минкульт МО

Премьерный спектакль Московского Губернского театра «Женитьба. Почти по Гоголю» в постановке худрука Сергея Безрукова попал в лонг-лист зрительской премии «Звезда Театрала 2023». Он поборется за награду в номинации «Лучший спектакль. Малая форма», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Сюжет схож с классическим текстом, но в нашей истории внук пытается женить своего дедушку. Это комедия положений, в которой есть место и гротеску, и фарсу, и буффонаде. Спектакль о том, что дороже всего – душевная теплота, искренность и любовь», – рассказал Безруков.
Свой голос за включение спектакля в шорт-лист можно до 31 августа отдать на сайте премии. https://teatral-online.ru/star/longlist/
 
«Звезда Театрала» – единственная российская театральная награда, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания. 

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#культура
#искусство
#театр
#премия
#московский губернский театр
#сергей безруков
#спектакль
#московская область
#подмосковье
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В Петербурге осенью состоится концерт SHAMAN
03 августа 2023, 18:54

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Певец SHAMAN вы ступит с сольным концертов на площадке «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге 9 сентября.
На этой площадке для 60 тысяч зрителей певец выступит впервые.

«Все творческие силы моей команды сейчас направлены на подготовку такого масштабного представления. Мы хотим, чтобы оно запомнилось надолго. Это будет самый настоящий, крутой рок-концерт. Дадим жáру, Питер!» — приводит «Петербургский дневник» слова исполнителя.

А до этого, в конце июля состоялся фестиваль «Рандеву» певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, который не посетил советский и латвийский композитор Раймонд Паулс.

«Я в последние годы у неё на фестивале не был. Это всё не для меня. Там Лайма делает шоу по своему вкусу», — объяснил в беседе с «Абзацем» Паулс.

Он добавил, что работает с музыкой другой направленности.

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#композитор
#пода питер
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На гастрономическом фестивале в Истре презентуют козий сыр Олега Сироты
03 августа 2023, 17:04

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

На гастрономическом фестивале в Истре, который пройдёт с 4 по 6 августа, соберутся фермеры и ремесленники из 49 российских регионов.

На гастрономическом фестивале в Истре презентуют новинку сыроварни Олега Сироты — козий сыр, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Первая партия насчитала 350 голов сыра. Их можно будет продегустировать и приобрести на фестивале.

Специалисты испробовали множество различных вариантов заквасок, комбинаций температур варки и созревания для достижения наилучшего вкуса сыра. 

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На ягодном фестивале в усадьбе Фряново пройдёт конкурс клубничного варенья.

Второй этап фестиваля «Город танцует в парках» стартует 12 августа.
#сырный фестиваль
#сироты
#продукты
#гастрономия
#истра
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Молодые музыканты выпустили сборник песен про Дубну
03 августа 2023, 14:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Творческие молодые люди, живущие в Дубне, вместе со своими друзьями сделали подарок ко Дню города – выпустили сборник песен и треков про город Дубна.
Молодые музыканты презентовали сборник в субботу, 29 июля, на Менделеевской набережной Дубны, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В написании треков и песен приняли участие восемь музыкальных групп.
«Приятно и трогательно, когда молодежь признается в любви к своему городу», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.

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На летнюю школу на базе университета «Дубна» съехались ребята с 26 городов России.

Фестиваль «Лето. Парк. Скейт» впервые прошел в подмосковной Дубне.
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#дубна
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В Подмосковье в августе проведут почти сотню бесплатных кинопоказов
02 августа 2023, 19:30

Фото: Минкульт МО

97 бесплатных кинопоказов пройдут в августе на 37 площадках 24 городских округов Подмосковья. Областной проект «Кинопарк» опубликовал расписание показов под открытым небом в летних кинотеатрах, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
В программу войдут семейный фэнтези-фильм «Солнце на вкус», приключенческая комедия «Мальдивы подождут», остросюжетный детектив «Хитровка. Знак четырёх» и многие другие картины. 
 
Проект «Кинопарк» разрабатывает подмосковный Минкульт и Креативное бюро «Регион» при поддержке областного правительства. Он был запущен в 2016 году в рамках Года российского кино. С тех пор кинопоказы под открытым небом – неотъемлемая часть летнего досуга в парках Подмосковья.

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Тарантино планирует предложить роль тяжелобольному Уиллису в фильме «Кинокритик»

В лесу под Люберцами приступили к съёмкам фильма



 

#кино
#парки
#фильм
#минкультуры мо
#искусство
#культура
#подмосковье
#московская область
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Студенты ГИТИСа проведут мастер-классы для желающих
02 августа 2023, 14:32

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

3 и 4 августа в подмосковной Истре студенты ГИТИСа проведут мастер-классы «Актерское внимание» и «Основа движка».

Мероприятие пройдет в атриуме музея «Новый Иерусалим», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В четверг, 3 августа, пройдет мастер-класс «Актерское внимание», на котором гости научатся упражнениям, которые практикуют артисты перед выходом на сцену и многому другому. 

В пятницу, 4 августа, студенты ГИТИСа расскажут на мастер-классе «Основа движка» об отработке сценических движений с помощью работы над собственным телом.

Мастер-классы начнут проводить в 16:00, участие бесплатное. 

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#студенты
#новый иерусалим
#лаборатория
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Тарантино планирует предложить роль тяжелобольному Уиллису в фильме «Кинокритик»
02 августа 2023, 09:41

Фото: istockphoto/batuhan toker

Режиссёр Квентин Тарантино хочет предложить больному афазией Брюсу Уиллису эпизодическую роль в своём фильме «Кинокритик», который станет последним в фильмографии Тарантино.
Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на свой источник. Сообщается, что режиссёр хочет предложить актёру камео, но готов к отказу, если семья Уиллиса решит, что состояние здоровья актёра не позволяет ему сыграть в картине.

В марте 2022 года Брюсу Уиллису диагностировали афазию. Точным диагнозом актёра называют лобно-височную деменцию. Бороться с заболеванием Брюсу Уиллису помогают члены его семьи: жена Эмми Хемминг, их Мейбл и Эвелин. Поддерживают Уиллиса дети от брака с Деми Мур — Румер, Скаут и Таллула. Деми Мур также принимает участие в жизни актёра.
 
Квентин Тарантино ранее подтвердил, что «Кинокритик» станет последним фильмом в его режиссёрской карьере. По его словам, у него нет мотивации снимать кино. Будущий фильм посвящен кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. При этом Тарантино не планирует совсем уходить из киноиндустрии.

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#кино
#режиссёр
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