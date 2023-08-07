Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил кинопрокат в России и СНГ

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Фильм «Барби», где главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг, оказался на четвертой позиции с суммой в 42 миллиона рублей в странах СНГ, за исключением России и Белоруссии. Замыкает пятерку лидеров историческая лента «Жанна Дюбарри» со сборами 39,8 миллиона рублей.
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