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Фильм «Барби» с русской озвучкой появится в российских кинотеатрах 9 сентября

23 августа 2023, 14:07

Фото: iStock/fieldwork

Премьера фильма «Барби» с русской озвучкой назначена на 9 сентября. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова. Об этом сообщили в группе студии «ВКонтакте».

Отмечается, что списки кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, будут объявлены ближе к премьере. «Барби» покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется сюжетом, актёрским составом, яркой картинкой и сарафанным радио. А депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.

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Сиквел «Секса в большом городе» продлили на еще один сезон
Сериал «И просто так» продлили на третий сезон
23 августа 2023, 14:26

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Сиквел сериала «Секс в большом городе» – «И просто так» продлили на третий сезон. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам представителя  компании Max Сары Обри, новые эпизоды сериала оказались очень популярными, поэтому продюсеры решили продолжать съемки сиквела. Продолжение сериала можно посмотреть в РФ на стриминговых площадках.

Отмечается, что на данный момент информации об актерском составе третьего сезона нет. Напомним, в первом сезоне не снималась актриса Ким Кэтролл. 

Ранее выяснилось, что премьера фильма «Барби» с русской озвучкой назначена на 9 сентября. Профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound завершила работу над дубляжом фильма «Барби» с участием российских «официальных голосов» Марго Робби и Райана Гослинга Татьяны Шитовой и Андрея Бархударова. 

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Вход в Музей Победы станет бесплатным для школьников и студентов 27 августа

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Вход в Музей Победы станет бесплатным для школьников и студентов 27 августа
23 августа 2023, 11:50

Фото: istockphoto.com/guruXOOX

Школьники и студенты смогут бесплатно пройти в Музей Победы в последнее воскресенье лета, 27 августа.
«27 августа, в последнее воскресенье лета, вход в Музей Победы для школьников и студентов будет бесплатным. Юные гости смогут посетить экспозиции и залы музея (кроме экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»), осмотреть сразу девять выставок», – рассказали в беседе с АГН «Москва» в пресс-службе музея.

Уточняется, что к посещению будут доступны такие выставки и экспозиции музея, как «Линия фронта проходит в твоем цехе», «Закат Цитадели», «Война: день за днем», «Утраченное детство», «Крупным планом», «Фронтовой театр Евгения Кобытева» и т.д.

А тем временем, можно проверить, на сколько хорошо мы знаем изображения известных полотен. Так, «Дни.ру» предложили читателям узнать, как хорошо работает их зрительная память и помнят ли они что именно изображено на известных картинах с помощью небольшого развлекательного теста.

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#выставки
#студенты
#школьники
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Областной проект «Театр кукол в парке» приглашает на заключительные спектакли
23 августа 2023, 10:16

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский областной государственный театр кукол в рамках специального проекта «Театр кукол в парке» приглашает 26 и 27 августа всех желающих на заключительные показы спектаклей в парках.

В субботу, 26 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Принцесса Крапинка», покажут его в Парке им. И. А. Лямина в Дмитровском городском округе. Спектакль поведает историю королевской семьи, которой подарили волшебной яйцо, в котором находилась принцесса, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.


В воскресенье, 27 августа, с 13:00 по 15:00 состоится спектакль «Золотой цыплёнок» в Центральном парке Зарайска. Этот спектакль про курочку Рябу.

На прошлых выходных спектакли посетили порядка 500 человек. 

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В Реутове пройдет фестиваль красок холи.
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#человек
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В Подмосковье назовут победителей Конкурса-фестиваля «И звёзды становятся ближе…»
22 августа 2023, 19:33

Фото: Главное командование ВКС

В подмосковном Краснознаменске пройдёт гала-концерт Конкурса-фестиваля творчества военнослужащих Воздушно-Космических сил, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «И звёзды становятся ближе…». Об этом сообщили в Главном командовании ВКС Минобороны России, которое проводит конкурс вместе с Центральным офицерским клубом ВКС. 
«В этом году конкурс посвящён 110-летию со дня рождения трижды героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. В качестве почётных гостей приглашены видные представители армии, культуры и общественные деятели», – говорится в сообщении. 
Торжественная часть и награждение победителей конкурса пройдут 30 сентября в 15 часов в Доме офицеров по адресу: город Краснознаменск, площадь Ленина, дом 1. 
 
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#краснознаменск
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Российские кинотеатры продают билеты на «Барби»
22 августа 2023, 10:08

Фото: istockphoto/Ekaterina79

Кинотеатры в Москве открыли продажу билетов на фильм «Барби», показ планируют начать с 9 сентября.
Mash пишет, что фильм выйдет на российские экраны в оригинальной версии, ббудет сопровождаться качественным изображением и профессиональным многоголосым дубляжом.«Барби» покажут по предсеансовому обслуживанию, то есть перед трансляцией основного фильма. По такой схеме в России уже выходили «Аватар», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Шазам! Ярость богов».
 
Накануне в Минкульте России подчеркнули, что никаких заявок на прокат фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» не получали.
 
Фильмы Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и Греты Гервиг «Барби» вышли в мировой прокат 21 июля. Правами на фильм «Оппенгеймер» владеет американская студия Universal Pictures, на «Барби» — киностудия Warner Bros. Компании покинули Россию весной 2022 года после начала СВО.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил, что успех фильма «Барби» в кинопрокате на территории стран СНГ объясняется сюжетом, актёрским составом, яркой картинкой и сарафанным радио. А депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ. Она считает, что фильм «Барби» является «рекламой программы демократической партии», ведь в нём демонстрируются «геи, трансы, женщины, которые захватили мир» и «ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет».

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#кино
#кинотеатры
#фильм
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RASA, «Собор» и Рич станут хедлайнерами фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» в Подольске
21 августа 2023, 19:14

Фото: организаторы фестиваля

В Подольске 26 августа состоится масштабный музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Под открытым небом выступят коллективы RASA, «Собор» и РИЧ. Не менее насыщенной будет развлекательная и спортивная программа праздника. Всего проект охватит 26 городов от Дальнего Востока до Запада России, сообщили организаторы.
В Подольске на площади перед ДК «Октябрь» гостей ожидает впечатляющее зрелище, рассчитанное на зрителей разных поколений. Прозвучат стихи поэта, соавтора арт-проекта «Мужской голос» и актёра театра «4Т» Алексея Шмелёва
 
Музыкальными хедлайнерами «Русского лета. ZаРоссию» станут RASA, «Собор» и Рич. Участники дуэта RASA – супруги Виктор Поплеев и Дарья Шейко. Их дебютная песня «Под фонарём» сразу стала первой по популярности в социальных сетях, взорвав хит-парады. 
 
Также к зрителям выйдет трио «Собор». Репертуар луганского коллектива включает русские народные песни и произведения собственного сочинения.
 
Помимо этого, гостей ожидает выступление рэп-исполнителя Рич. Музыкант Ричард Семашков представит обновлённые версии уже известных песен «Береги себя», «Солдатский сон». Услышит публика и музыку местных коллективов, а псковскую группу «Постоянные».
 
Полуфиналистка проекта «Танцуют все» и участница шоу «Новые танцы» на ТНТ Ева Уварова тоже встретится с жителями Подольска. Неповторимый стиль и энергия на сцене сделали спортсменку одной из известнейших танцовщиц России. 
 
На фестивальной площадке установят интерактивную кабину Народного фронта, где каждый сможет записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих.
 
Для гостей пройдут мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия. Одно из них – шоу «Сильнейшая нация мира», где российские богатыри поразят зрителей уникальными номерами на грани человеческих возможностей. Будут организованы фотозоны и фудкорт. Завершит праздник официальный гимн фестиваля. Вход свободный.
 
Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.
 
Подробнее о программе можно узнать на сайте фестиваля

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#культура
#искусство
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Свыше 10 тысяч посетителей побывали на подмосковном фестивале «Край Мещерский – край богатый»
21 августа 2023, 18:36

Фото: istockphoto / znm

В селе Кривандино в городском округе Шатура состоялся VI фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский – край богатый».

Свыше 10 тысяч человек побывали на фестивале «Край Мещерский – край богатый», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В фестивале приняли участие порядка 250 мастеров народных промыслов и ремесел из разных регионов России. На фестивале можно было приобрести ручные изделия гончаров, кузнецов, специалистов по народному костюму, вышивке и прядению, резцов по дереву, мастеров арт-дизайна, лозоплетения.

Также, для гостей мероприятия подготовили выступления музыкантов, игры, экскурсии, развлечения от ремесленников, угощения и многое другое. 

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В Реутове пройдет фестиваль красок холи
21 августа 2023, 18:06

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В пятницу, 25 августа, возле торгового центра «Шоколад» в городском округе Реутов пройдет фестиваль красок холи.

В рамках фестиваля для гостей подготовят развлекательную программу с угощениями, конкурсами и яркими красками, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

  Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

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#праздник
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Фестиваль «Город танцует в парках» в прошедшие выходные посетили более 17,5 тысяч человек
21 августа 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Концерт в рамках второго этапа фестиваля «Город танцует в парках» проходил в Видном, Люберцах и Раменском, 20 августа концерты прошли в Домодедове, Подольске и Серпухове.

На сцене фестиваля выступили 664 участника, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Концерты проходили в парках: «Апаринки» Ленинского округа, в Центральном парке округа Люберцы, в Раменском городском парке, в парке «Ёлочки» округа Домодедово, в Парке культуры и отдыха им. В. Талалихина в городском округе Подольск и в парке «Принарский» в Серпухове. 

«Прошедшие концерты фестиваля на этих выходных действительно стали яркими и запоминающимися. Знойная погода в субботу, проливной дождь в Подольске в воскресенье — все это не помешало зрителям остаться и смотреть танцевальные номера. Это лишний раз подтверждает важность проекта и трепетное отношение к нему у жителей Московской области», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.


В финале команды-победители двух этапов фестиваля под руководством ведущих хореографов сразятся за звание победителя, а зрители увидят выступления участников телевизионных шоу и музыкальный концерт. Прямая трансляция гала-концерта пройдет в эфире телеканала «360».

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» впервые проходит в Подмосковье. Главный организатором фестиваля стали АНО «Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке команды Губернатора.

Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцове, Пушкинском, Реутове, Сергиевом-Посаде и Щёлкове. Втиорой этап фестиваля продолжится до 2 сентября.

Узнать расписание концертов можно на официальном сайте фестиваля. 

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В Балашихе прошёл музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию».

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