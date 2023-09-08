Фильм «Голда. Судный день» будет проверен на предмет разжигания межнациональной вражды

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«Просим поручить проверить художественный фильм «Голда. Судный день» на предмет соблюдения действующего российского законодательства и дать ему правовую оценку, а также проверить на соответствие задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовных ценностей и поддержания гармоничного межнационального согласия в российском обществе», — приводит Общественная Служба Новостей текст обращения организации на имя Краснова.
Британский фильм «Голда. Судный день» снят режиссёром Гайем Наттивом.
До этого сообщалось, что британские самолеты будут следить за действиями России в Чёрном море. Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра Риши Сунака. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, подобные меры британским правительством оправдываются тем, что российская сторона якобы может наносить по перевозящим зерно судам удары. При этом подобные предположения ничем не обоснованы.
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