Фильм «Неудержимые 4» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

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На втором месте оказалась российская семейная комедия «Иван Семенов: Большой поход», которая заработала 28,2 миллиона рублей. В картине снялись Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив и другие.
На четвертом месте оказался фантастический боевик «Создатель», собравший 22,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что эти данные не включают в себя сборы в России и Белоруссии, где фильм не был выпущен.
Завершает список американская мелодрама «После. Навсегда» с выручкой в 22,3 миллиона рублей.
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