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Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию

Декан ВШЭ Виноградов сообщил о необходимости оформления статуса пенсионера
02 октября 2023, 02:58
Фото: iStock/Vershinin

Фото: iStock/Vershinin

Оформление статуса пенсионера представляет собой обязанность самого гражданина, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству «Прайм». По его словам, вам необходимо подать документы в строго установленные сроки. Переход на заслуженный отдых не происходит автоматически, и ни работодатель, ни Социальный фонд не занимаются оформлением соответствующих документов.

Не ранее, чем за месяц до официального достижения пенсионного возраста, необходимо лично посетить отделение Социального фонда и подать соответствующее заявление. Также можно сделать это онлайн на веб-сайте Соцфонда или отправить документы по почте. Кроме того, можно обратиться в МФЦ лично, воспользоваться порталом Госуслуг, связаться по телефону или обратиться через работодателя, — перечислил юрист различные доступные способы.

Если гражданин подал заявление после наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплата пенсии начнется с момента регистрации заявления. Если же задержка выплат произошла по вине Социального фонда, то деньги должны быть выплачены полностью и без каких-либо ограничений в сроки.

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Фильм «Неудержимые 4» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
«Неудержимые 4» возглавили прокат в России и СНГ, собрав 51,5 миллиона рублей
02 октября 2023, 02:18

Фото: iStock/LeMusique

Фильм «Неудержимые 4» снова признан лидером кинопроката, собрав в России и СНГ за прошедшие выходные 51,5 миллиона рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Экшн «Неудержимые 4» представил в главных ролях Джейсон Стэйтема, Сильвестра Сталлоне, Меган Фокс и других известных актеров.

На втором месте оказалась российская семейная комедия «Иван Семенов: Большой поход», которая заработала 28,2 миллиона рублей. В картине снялись Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив и другие.

Комедийная мелодрама «Великая ирония» заняла третью строчку рейтинга с суммой в 23,9 миллиона.

На четвертом месте оказался фантастический боевик «Создатель», собравший 22,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что эти данные не включают в себя сборы в России и Белоруссии, где фильм не был выпущен.

Завершает список американская мелодрама «После. Навсегда» с выручкой в 22,3 миллиона рублей.

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#фильм
#данные
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Умер актёр из «Республики ШКИД» Александр Липов
01 октября 2023, 03:41

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В возрасте 82 лет скончался актёр Александр Липов, один из главных героев знаменитого советского фильма «Республика ШКИД». Об этом агентству ТАСС сообщили в Орловском муниципальном драматическом театре «Русский стиль» имени М. М. Бахтина, где Липов служил с 2000 года.
Помимо «Республики ШКИД», Александр Липов был известен советскому, а затем и российскому зрителю по ролям в таких фильмах, как «Вариант "Омега», «Разрешите взлёт!», «Макар-следопыт» и других. 

Более 35 лет своей жизни актёр отдал легендарной киностудии «Ленфильм», где озвучил и продублировал свыше четырёх сотен фильмов. За свои заслуги Александр Липов был награждён памятным знаком «Почётный кинематографист России».

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Серпухов приглашает на выставку «Осенний вернисаж»
29 сентября 2023, 17:18

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов проходит межрегиональная выставка «Осенний вернисаж».

Выставка «Осенний вернисаж» проходит ежегодно и помогает гостям познакомиться с творчеством подмосковных художников, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В этот раз на выставке будут представлены работы 54 художников.


Выставка проходится до 15 октября. Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте центра.  

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#фестиваль
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#новый иерусалим
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#электросталь
#служба
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«Русские. XXI век»: Десятая серия уникального проекта уже доступна онлайн
29 сентября 2023, 10:32

Кадр из фильма «Русские. XXI век»

Десятая серия уникального документального проекта «Русские. XXI век», рассказывающего о жизни простых россиян, которые каждый день делают нашу страну хотя бы чуточку лучше, уже доступна онлайн.
Новая серия расскажет соотечественникам о жителях острова Сахалин. 

Фото: «Русские. XXI век»

Десятый эпизод получил говорящее о многом название «Увеличение счастья». И действительно – ответ на вековой вопрос о человеческом счастье так и остается открытым. Возможно, именно простые жители крупнейшего российского острова смогут дать на него ответ.

Фото: «Русские. XXI век»


«Глубина человеческой души подобна глубине рек, озер и морей. И если это так, то для простого человеческого счастья нужно совсем немного, например, чтобы дома кто-то ждал. Новая серия документального цикла покажет и расскажет это на примере жителей Сахалина», - поделилась со зрителями автор проекта Кристина Никитина.

Проект реализует АНО «Нестеренко центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посмотреть новую серию и самостоятельно ответить на вопрос о человеческом счастье можно в официальных группах Нестеренко центра в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на канале «Нестеренко центр» национального видеохостинга RUTUBE.

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#кино
#россия
#проект
#россияне
#остров
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Электросталь приглашает на фестиваль акустического рока
28 сентября 2023, 17:57

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В субботу, 30 сентября, в культурном центре «Октябрь» в городском округе Электросталь пройдёт фестиваль акустического рока «Осенняя акустика».

Гости фестиваля услышат авторские произведения и кавер-версии известных композиций. Выступят группы: Melancholy, АВСТЕРИЯ, ЛЕС, ИНЬ-ЯНЬ, ГАВАЙЦЫ, STUPID CUPID, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль начнётся в 18:00, вход возможен по приобретённым билетам.

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#мероприятия
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Жителей Подмосковья приглашают на выставку в музее «Новый Иерусалим»
28 сентября 2023, 17:49

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

28 сентября в музее «Новый Иерусалим» в городском округе Истра началась выставка «Живопись на бумаге».

Гости выставки смогут увидеть 19 работ советского и российского художника Николая Эстиса из собственного собрания музея, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Зрители выставки «Живопись на бумаге» погрузятся в мир аллюзий и метафор и познакомятся с главными героями произведений художника. Поподробнее о выставке можно узнать на официальном сайте музея. 

Посетить выставку можно будет до 12 ноября текущего года.

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#служба
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Уехавшая из России Ахеджакова зарабатывает миллионы
КП: Гонорар Ахеджаковой за спектакль за границей составляет полмиллиона рублей
28 сентября 2023, 11:35

Фото: iStock/Caiaimage/Sam Edwards

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова зарабатывает по полмиллиона рублей за спектакли за границей, сообщает «Комсомольская правда».
По информации СМИ, один билет на концерт 85-летней артистки стоит порядка пяти тысяч рублей. Исходя из количества проданных билетов, становится ясно, что за один спектакль Ахеджакова получает порядка полумиллиона. Такие цифры вывели из крайних спектаклей, которые артистка сыграла в Армении и Грузии. 

Ближайшие даты выступлений Ахеджаковой намечены в Германии и Швейцарии, где билеты уже стоят на порядок дороже. 

Напомним, российская актриса открыто выступила против проведения специальной военной операции, после чего ее уволили из театра «Современник», где она работала с 1977 года. ​Сейчас Ахеджакова гастролирует по ​Европе со спектаклем «Мой внук Вениамин».

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#европа
#театр
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Виктор Сухоруков раскритиковал фильм «Брат 3», назвав его примитивным и пошлым
27 сентября 2023, 16:49

Фото: istock / nicoletaionescu

Народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в двух культовых фильмах «Брат» и «Брат 2» озвучил свое мнение по поводу третьей части картины. Актер раскритиковал новый фильм «Брат 3» в беседе с изданием «Абзац».

«Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвертая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду», — поделился мнением актер.
По словам Сухорукова, создатели оригинальной картины и сам актер не имеют к новому проекту никакого отношения.

Фильм «Брат 3», срежиссированный Валерием Переверзевым, выйдет в прокат 23 ноября. В третьей части картины будут показаны события двухтысячных годов. Действие фильма происходит в Тамбове. 

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#актёр
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#отношения
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На фестивале «Танцуй от души» в Подмосковье определили лучшие серебряные коллективы
27 сентября 2023, 13:10

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Пятый областной фестиваль «Танцуй от души» собрал талантливых долголетов Подмосковья.
Фестиваль «Танцуй от души» в Орехово-Зуевском городском округе проходил в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Для участия к фестивале были отобраны 22 творческих коллектива из 15 муниципалитетов региона, которые выступили в трёх номинациях: народный, бальный и современный танец.

Фестиваль проходил 26 сентября на большой сцене Центра культуры и досуга города Куровское.


Для участников фестиваля проводились мастер-классы, на которых долголетам удалось познакомиться с кадрилью и вальсом, танго и цыганочкой. 

Все коллективы получили дипломы участников фестиваля и памятные подарки, сделанные руками людей с ограниченными возможностями здоровья в производственно-интеграционных мастерских «Империя ремесел», в также подарки, предоставленные депутатом Московской областной Думы Эдуардом Живцовым.Жюри определило победителя фестиваля по всем номинациям.

Победителем в номинации «Бальный танец» стал Клуб исторического бального танца и танцевальных миниатюр «Гармония», КЦСОиР «Серпуховской».

1 место в номинации «Современный танец» взял коллектив «Хабиби-клуб 55 »(«Истринский» КДК «Снегиревский ДК»).

Лидером в номинации «Народный танец» стал танцевальный коллектив «Гуслица», КЦСОиР «Орехово-Зуевский».

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