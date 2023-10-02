Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию

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Если гражданин подал заявление после наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплата пенсии начнется с момента регистрации заявления. Если же задержка выплат произошла по вине Социального фонда, то деньги должны быть выплачены полностью и без каких-либо ограничений в сроки.
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